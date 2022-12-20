На очереди холодильники и стиральные машины: в Европе вводят новые ограничения из-за дефицита электричества

В случае недостаточности принятых мер режим всеобщего энергосбережения в стране будет распространён и на бытовые приборы Фото: REUTERS

Власти Швейцарии заявили, что страна столкнулась с проблемой дефицита электроэнергии, в связи с чем запретят использование электромобилей этой зимой. Эта мера позволит избежать повсеместную перегрузку в сети и все сопутствующие проявления (скачки напряжения, короткое замыкание), которые уже регистрируются в домах и на предприятиях страны.

В то же время запрет предусматривает несколько исключений. Швейцарцы смогут использовать личный электромобиль для таких действий, как дальняя поездка на работу, в магазин за товарами первой необходимости или посещение врача.

Федеральный совет Швейцарии также ввёл ограничение скорости движения на автомагистралях. В связи со сложными погодными условиями и рисками нарушения электроснабжения скорость на автобанах будет сокращена со 120 км/ч до 100 км/ч.

В Швейцарии более половины электроэнергии производится силами ГЭС. Тем не менее электроэнергетика страны зависит и от других стран, таких как Франция и Германия, откуда импортируется остальная часть потребляемой энергии. В этих странах кризис с поставками газа, вызванный СВО на Украине, и последующее повышение цен также поставили под угрозу поставки электроэнергии в зимний период.

В случае недостаточности принятых мер режим всеобщего энергосбережения в стране будет распространён и на бытовые приборы. Так, швейцарцам разрешат пользоваться стиральными машинами при температуре не выше 40 градусов Цельсия, а холодильники будут охлаждать не ниже 6 градусов.