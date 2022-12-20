Минобороны России уничтожило за сутки два военных вертолета и три самолета ВВС Украины

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ
На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 50, на Донецком - 100, на Южно-Донецком - 70.
Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях уничтожены 4 диверсионно -разведывательные группы ВСУ. С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.
Тем временем, силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России в СВО поражены: пять беспилотников, два вертолета Ми-8, два МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
347 - самолетов.
186 - вертолетов.
2689 - беспилотных летательных аппаратов.
398 - зенитных ракетных комплексов.
7168 - танков и других боевых бронированных машин.
931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.
3693 - орудия полевой артиллерии и миномета.
7674 - единицы специальной военной автомобильной техники.