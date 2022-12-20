Минобороны России уничтожило за сутки два военных вертолета и три самолета ВВС Украины

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 50, на Донецком - 100, на Южно-Донецком - 70.

Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях уничтожены 4 диверсионно -разведывательные группы ВСУ. С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.

Тем временем, силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России в СВО поражены: пять беспилотников, два вертолета Ми-8, два МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

347 - самолетов.

186 - вертолетов.

2689 - беспилотных летательных аппаратов.

398 - зенитных ракетных комплексов.

7168 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3693 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7674 - единицы специальной военной автомобильной техники.