Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне назвали «Иронию судьбы, или С легким паром!» любимым новогодним фильмом Фото: кадр из фильма

В преддверии Нового года каждый телеканал готовится удивлять аудиторию специальными сюрпризами: специальные выпуски лучших шоу, «огоньки», финалы флагманских телепроектов и даже комедийное оливье из советской классики. А тем временем «КП» решила выяснить, за что голосует сердцем и пультом сам зритель, и провела в соцсетях опрос. Народное голосование определило самый любимый новогодний фильм россиян.

«А какой у вас любимый новогодний фильм?»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — 26%

«Иван Васильевич меняет профессию» — 19%

«Морозко» — 15%

«Чародеи» — 8%

«Один дома» — 7%

«Джентльмены удачи» — 6%

«Карнавальная ночь» — 5%

«Кавказская пленница» — 5%

«Гарри Поттер» — 5%

«Приходи на меня посмотреть» — 4%

Тут надо отметить, что публика по традиции ставит на советскую классику. Несмотря на довольно высокую позицию бессмертной голливудской комедии «Один дома», с рязановским шедевром «Ирония судьбы, или С легким паром!» обаятельному Маколею Калкину тягаться бесполезно. Да и «Гарри Поттер» едва не уступил место трогательной новогодней притче «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским, Екатериной Васильевой и Ириной Купченко в главной роли.

Всего в опросе «КП» приняли участие 11,4 тысячи человек.