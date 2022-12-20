Запад установил потолок цен на газ: Как это ударит по России и Европе и чем мы ответим

Страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на российский газ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Навешивать потолки – вот она, новая страсть европейских политиков! Несколько месяцев бились они за потолок цен на российскую нефть. В начале декабря его установили на уровне $60 за баррель. И вот, разделавшись с нефтью, политики добрались до газа.

НЕ ПУСТИТЬ ТОПЛИВО В АЗИЮ

Страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в €180 за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово «динамический» означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

- Этот механизм не устанавливает жесткого лимита, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ, - заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Но большинству читателей и экспертов привычнее измерять газовые цены в долларах за тысячу кубометров. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, €180 за МВт/ч - это примерно $2000 за тысячу «кубов».

- Не так уж и много по современным меркам, - констатирует Юшков. - Летом цены в Европе на бирже поднимались и до $3000 за тысячу «кубов». А $2000 – это как раз средняя цена по году. Около этой отметки цены и крутились на бирже.

Еще немного о «динамичности» цены. Как объяснил нам Игорь Юшков, в «формулу потолка» заложено условие: цены на газ в ЕС могут быть на $600 долларов выше, чем в Азии. Проще говоря, если на азиатском рынке тысяча кубов газа вдруг будет стоить $2000, то ЕС поднимет свой потолок до $2600. И тогда поставщикам будет выгоднее продавать газ Европе. Таким образом Старый Свет страхует себя от возможного дефицита топлива. А то вдруг в Азии все газовозы уйдут на Восток и ЕС останется ни с чем?

- Для европейских потребителей это будет плохо, потому что дорого. Но зато они будут с газом, - поясняет эксперт.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Выходит, у «газового потолка» есть два главных отличия от нефтяного.

1. Он касается не только России, но и всех остальных поставщиков газа в Европу. А их немало, особенно после остановки «Северного потока». Это и Катар, и Алжир, и Азербайджан, и другие страны.

2. Не факт, что этот механизм вообще заработает. Ведь биржевая цена может и не подняться выше заявленного лимита. Например, 20 декабря на биржах газ стоил около $1250 за тысячу кубов. Да и сам потолок может меняться.

И главный вопрос: опасен ли этот потолок для доходов российского бюджета? Спешим успокоить: скорее всего, нет. Игорь Юшков объясняет, что вряд ли какой-либо контракт на поставки российского газа в Европу достигнет $2000 за тысячу кубов. Обычно мы продаем «голубое топливо» дешевле. Но если «Газпрому» будут платить меньше, прямо ссылаясь на потолок, он остановит поставки.