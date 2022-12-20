Ученые объяснили, почему кошки с наслаждением роняют новогодние елки

Ель с украшениями для хищника - ценная добыча и способ разогнать тоску Фото: Shutterstock

Битва кота и новогодней елки - эпический сериал, где в главной роли может быть и пушистый котенок, для которого это первый в жизни праздник, и аксакал с подранным в дачных драках хвостом. А жертвами становятся новые стеклянные шары, мишура, превратившаяся в мятый ком, а то и сама зелена красавица.

Биологи, специализирующиеся на поведении животных, уверены: ругать и наказывать разбойника смысла нет. Его надо понять и принять. Потому как у кошачьего интереса к елке есть очень веские причины. Их несколько - и наверняка какая-то характерна для вашего питомца. А может все сразу.

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

- Для кошек крайне важна привычная обстановка, - объясняет Томми Уайлд, эксперт по дикой природе. - Возможно, вы замечали, что животные удивлены и даже недовольны, если вы сделали перестановку мебели или купили новый предмет интерьера. А тут в комнате появляется елка! Конечно, для кота это странно.

Но ладно бы просто странно - елка в кошачьих глазах выглядит привлекательно и интригующе!

- Вместе с елью, особенно натуральной, в доме появляется множество интересных запахов с улицы, - продолжает Мария Дельгадо, кандидат наук, специалист по поведению животных. - Кроме того, немногие люди ставят дома искусственные деревья для кошек или другие приспособления, чтобы животные на них забирались, как им положено по природе. Перед елью кот просто не может устоять, она совмещает множество привлекательных черт: на нее можно залезть, она необычно пахнет, и да, это нечто новое в привычном пространстве.

Ни одна кошка не думает: сейчас я прыгну на елку, которую полдня украшала вся семья, и уроню ее вместе со всеми дорогущими шарами, помогает нам попасть в кошачьи мозги Мария Дельгадо. У нее другая идея: о, что-то новенькое и интересненькое! Дай-ка я туда прыгну.

СЛАВНАЯ ОХОТА

- В дикой природе кошкам свойственны действия, которых они часто лишены дома, - присоединяется к коллегам ветеринар Патрик Холмбоэ. - Они залезают на деревья и заборы. Охотятся, преследуют добычу. У хозяев чаще всего нет времени и возможностей, чтобы обеспечить домашнему животному такую активную жизнь. Игрушечная мышь, лежащая на полу, задачу не решает - это совсем не то, что охотиться за живой. Так что большинство хвостатых в квартирах скучают, им не хватает движений и впечатлений, к которым они приспособлены от природы. И когда они видят украшенную, яркую, блестящую новогоднюю ель, она становится центром внимания и предметом для исследования. И для игр тоже.

Интересно же, что будет, если дернуть за призывно покачивающуюся и поблескивающую мишуру!

- Не вините кошку, она просто сходит с ума от интереса к елке, - призывает Патрик Холмбоэ.

Она реально не может держать себя в руках (то есть в лапках). В ней просыпается хищник и охотник!

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТРЕСС

А еще кошка может просто нервничать в праздники. Например, если привыкла быть одна или с хозяевами, а тут что ни день, то гости, шум и гам. А при стрессе и мы с вами не всегда ведем себя адекватно.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Что делать, чтобы и елка, и кошка остались целы?

Вместо стеклянных украшений, которые легко разбить, лучше выбрать более прочные и безопасные - пластиковые, текстильные.

Съедобные елочные игрушки (пряники, конфеты) - плохая идея. Кошка может их съесть, а сладости для нее не полезны.

Мишура, особенно мелкий дождик, - не для дома, где живет кот. С одной стороны, она крайне привлекательна для животного. С другой - если кошка, заигравшись, проглотит мишуру, это может быть опасно для жизни.

Елку по возможности хорошо бы закрепить - к стене или тяжелой мебели. Есть и более радикальные варианты: например, украсить ель на балконе и не пускать туда зверя. А самим любоваться в окно.