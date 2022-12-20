Трус, Балбес и Бывалый возвращаются: опубликованы кадры новогоднего фильма-ремейка, снятого по советской классике

Не успела публика оправиться после новостей про ремейк-комедию https://www.kp.ru/daily/27484/4693422/ «Самоирония судьбы» (ТНТ), как стало известно еще об одном новогоднем сюрпризе — телефильме «Происшествие в стране Мульти-Пульти» (KION) по мотивам советской классики, где самые популярные русские актеры реанимируют одноименную музыкальную сказку, выпущенную в 1982 году на пластинках студии «Мелодия».

В сказке по пьесе Аркадия Хайта действует сразу целый комплекс хорошо известных публике героев кино и мультфильмов, вселенные которых никак не пересекались: Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Трус, Балбес и Бывалый из комедии «Кавказская пленница», Карлсон, бременские музыканты и другие.

Конечно, на эти роли пригласили самых известных российских артистов. Так, крокодила Гену сыграл Евгений Цыганов — с фирменным взглядом грустного брошенного и побитого пса.

Один из лучших комедийных артистов страны Тимофей Трибунцев исполнил роль Чебурашки.

Образ Бывалого отвели упитанному Сергею Бурунову.

Балбеса после Юрия Никулина взялся отыграть Данила Козловский. Хотя в таком костюме он больше похож на Волка из «Ну, погоди!».

А Труса — Александр Петров. Видимо, из-за комплекции.

В то время, как Волка из «Ну, погоди!» доверили сыграть Алексею Серебрякову. Так герой получился максимально злым.

Модную старушку Шапокляк взяла на себя Ксения Раппопорт.