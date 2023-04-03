Месяцы подготовки, лжепатриотизм и лицемерные открытки: раскрыто, как террористка Трепова готовилась к убийству военкора Татарского

Как выясняется, именно в Москве Трепова провела всю основную подготовку к будущем покушению Фото: ТАСС

Теперь уже очевидно: убийство военкора и блогера Владлена Татарского готовилось долго. Несколько месяцев! А Дарья Трепова, которая принесла на питерскую встречу с ним бюст со взрывчаткой, - не просто исполнитель, которого использовали вслепую. Она не могла не понимать, к чему готовится.

Известно, что 26-летняя хипстерша еще зимой внезапно для многих знакомых перебралась из Санкт-Петербурга в Москву и резко ограничила с ними общение. На все расспросы отвечала односложно: все хорошо, буду теперь жить в столице.

Как выясняется, именно в Москве Трепова провела всю основную подготовку к будущем покушению. У нее была конкретная цель - подобраться к военкору поближе через его окружение, близких знакомых.

Одной из платформ для этого была выбрана книжная лавка «Листва», имеющая две точки - в Москве и Питере. В обоих не только продавались книги Татарского, с сотрудниками лавок военкора связывали крепкие дружеские отношения.

Дарья Трепова дважды приходила в книжный магазин «Листва» Фото: Александр РОГОЗА

«ОНИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ НА СКОРУЮ РУКУ»

Какой знали Дашу Трепову ее петербургские друзья? Сторонница блогера Навального, участница антивоенного митинга (за что даже была задержана), супруга парня, который экстренно умотал из страны после объявления частичной мобилизации.

Но в Москве, где ее никто не знал, девушка внезапно начала появляться среди людей из другого лагеря.

В первый раз Трепова посетила московскую «Листву» (лавка спрятана во дворах у Чистых прудов) за месяц до теракта - 3 марта.

- Она пришла на презентацию сборника стихов «Воскресшие на Третьей мировой», - рассказывает KP.RU управляющая магазина Ася Сопот. (Антология стихов военкоров и поэтов, поддерживающих СВО, - Авт.). - Сидела, слушала. Потом обратилась к нашему сотруднику - предложила на продажу свои открытки. Вырученные деньги должны были пойти на наш гуманитарный проект «Тыл». Сотрудник дал ей мой телефон...

Важно: в магазине Трепова старательно общалась со многими посетителями, показывала в телефоне свой телеграм-канал Z-направленности. (Один из продавцов даже на него подписался). При этом представилась всем Настей.

Управляющая магазина Ася Сопот обнаружила, что вся ее переписка с Треповой оказалась удалена Фото: Александр РОГОЗА

Асе Сопот девушка написала лишь через полторы недели, 16 марта.

- Прислала мне фото открыток. Они мне не понравились. Спросила совета у коллег, мне сказали: ну раз для «Тыла», возьми. Но открытки были сделаны как будто на скорую руку. Поэтому я попросила их переделать, указав кое-какие детали. Девушка не спорила: вы правы, все переделаю.

Трепова лишь со второй попытки смогла оставить в «Листве» на продажу свои открытки Фото: Александр РОГОЗА

«СИДЕЛА НА ЗАДНИХ РЯДАХ»

27 марта Даша-Настя вернулась с обновленными открытками. На этот раз их приняли. 40 штук. Выставили на стенде по 80 рублей за штуку. Еще несколько осталось у самой Треповой.

Девушку запечатлели камеры видеонаблюдения Фото: Александр РОГОЗА

Камеры видеонаблюдения точно зафиксировали, что в магазине девушка пробыла около десяти минут. Пришла в 14:14, выскочила в 14:23.

За это время она успела побродить между полками с книгами (брала в руки одну из книг Татарского), выбрала для себя пару шопперов - холщовых сумок с принтами, пощупала висящие на вешалки футболки.

- У входа она сфотографировала эти свои открытки на фоне нашей вывески и выложила снимки в свой канал. Позже они были удалены.

- Она не выглядела подозрительной?

- Нет, обычная девушка. Абсолютно адекватная в общении.

На следующий день, 28 марта, Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского в РосНоУ (Российский Новый Университет), на которую приехали студенты крупнейших московских вузов.

- Я ее не видел, точнее не запомнил, - рассказал KP.RU один из присутствовавших на той встрече ребят. - Но друзья говорят, что похожая девушка сидела на задних рядах, а после встречи подходила к Татарскому.

Считается, что именно там она впервые коротко пообщалась с военкором - вручила в подарок набор своих открыток. Поэтому он ее запомнил и через несколько дней, уже в Питере, рассмеялся, увидев знакомую девушку - она принесла для него подарок. Бюст. Это сам Татарский в шахтерской каске.

Я из «Листвы», - очевидцы взрыва вспоминают, что девушка произнесла это как некий пароль. Татарский отреагировал благодушно. Пошутила, мол, мне говорят - а вдруг в бюсте бомба? Военкор только посмеялся и поставил бюст на стол перед собой...

«ПЕРЕПИСКА УЖЕ УДАЛЕНА»

Когда ночью пошли новости о гибели Владлена Татарского, а следом появились фотографии подогреваемой, один из сотрудников «Листвы» девушку опознал.

- Это же она к нам приходила! Только назвалась другим именем.

В «Листве» открытки Треповой из продажи срочно изъяли - хранят для следствия как вещдок.

- За эти несколько дней ими никто не интересовался?

- Она мне писала несколько дней назад, спросила, как они продаются. На тот момент продаж не было. Кстати, я сегодня полезла в нашу переписку, а она уже удалена... В день теракта две штучки купил какой-то парень. Но это было еще до гибели Татарского. Никто не знал, чьи это на самом деле открытки.

Сколько денег Трепова потратила, чтобы пустить пыль в глаза и втереться в доверие московским знакомым Татарского? По словам сотрудников «Листвы» печать двух небольших тиражей открыток (первый - те, что управляющей не понравились, второй - поступивший в продажу) могли обойтись примерно в 2 тысячи рублей (по 15-25 рублей за штуку). Две купленные ею для отвода глаз в книжной лавке сумки - еще примерно в 1,5 тысячи. На круг - три с половиной.

Не считая поездок между городами и съемных квартир.