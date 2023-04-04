Стало известно, зачем на самом деле Михаилу Галустяну армянское гражданство

Михаил Галустян получил армянское гражданство из-за мамы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что Михаил Галустян получил гражданство Армении, наделало немало шума. Сейчас эту новость вовсю обсуждают поклонники шоумена. Сначала публика решила, что артист решил эмигрировать в соседнюю страну. Однако юморист все домыслы опроверг, заверив, что любит Россию и никуда уезжать не намерен. Меж тем помощник звезды Табриз Шахиди объяснил, зачем артисту второе гражданство.

Михаил Галустян теперь имеет два гражданства. На днях он стал гражданином Армении. Артист родился и вырос в Сочи в армянской семье.

"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Честно подал документы, и вот наконец-то получил. Я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. Россия - моя Родина. И точка", - объявил шоумен.

В свою очередь, помощник звезды рассказал о дальнейших планах звезды. "Михаил Галустян остается налоговым резидентом России и гражданином Российской Федерации и никуда переезжать из России не собирается. Россию любит, поддерживает, был есть и будет с Родиной", - цитирует Табриза Шахиди Woman.ru.

Что касается армянского гражданства, то, по его словам, Михаил, обожающий Армению, решил осуществить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны. Любящий сын, получив армянское гражданство, подарит пенсионерке квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. "Михаил также мечтает о квартире или доме в Крыму, где родился его отец", - добавил Табриз.

Стоит отметить, что иметь паспорта России и Армении совершенно законно с точки зрения двух государств. Главное - своевременно сообщить о своем статусе в миграционную службу.