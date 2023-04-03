Трудный характер и «крыша» Собчак, гонорары и вульгарность: о чем рассказал в интервью режиссер Константин Богомолов

Богомолов рассказал, что любит Москву и не рвется уезжать из столицы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вот некоторые фрагменты этой беседы, в которых Богомолов рассказал о своих гонорарах, о нелюбви к праздности и непростой жизни рядом с Ксенией Собчак.

Недавно он вернулся из Дубая, где супруга режиссера Ксения Собчак отдыхала с детьми – своим сыном Платоном и дочерью Богомолова Аней (от актрисы Дарьи Мороз). Режиссер прилетел в ОАЭ, чтобы забрать жену с детьми в Москву. В Дубае пробыл недолго, ибо не любит этот город: «Искусственная реальность. При этом место крутое: в тяжелейших условиях люди сотворили в пустыне экономическое и цивилизационное чудо. Но контингент не очень мой. Публика слишком буржуазная и… слегка вульгарная. Предпочитаю другую. Люди создают атмосферу пространства».

Богомолов рассказал, что любит Москву и не рвется уезжать из столицы. В основном его длительные поездки связаны с каникулами детей. Дочке нужно сменить обстановку, получить свежие впечатления. Плюс на отдыхе есть возможность более плотно пообщаться с ребенком.

Андрей Ванденко задал вопрос, который интересует многих: сколько зарабатывает Богомолов. Ну хотя бы в относительной величине, если сравнивать с заработками Собчак. Константин нагнал тумана и конкретного ответа не дал:

- В Театре на Бронной получаю зарплату как худрук, а гонорары от театра не беру. Если в редких случаях все же выписывают, сумма согласовывается с департаментом культуры Москвы, и она гораздо ниже рыночной стоимости моих работ, которые делаю на стороне. Но я и там, кстати, не задираю цен. Например, никогда не беру процент за инсценировки, полностью передаю все права театру.

Переживаний по поводу того, что жена зарабатывает больше, у него нет. Поскольку есть чувство меры: «Зачем ради статуса выкидывать значительные суммы, которые правильнее было бы потратить на что-то с большей пользой и удовольствием? Зачем бронировать отель по космической цене, если можно взять другой. Или совершать неадекватно избыточные покупки?...» Собчак его любит и ценит за то, что с ним «есть о чем поговорить, кроме денег». Видимо, о деньгах она говорит с другими.

«За три года периодически случались какие-то резкости, на мой взгляд, неправильности. Высказывал в свободном режиме, мол, Ксень, мне кажется, это ошибка. Впрочем, и она много чего может возразить, - Богомолов приоткрыл отдельные моменты супружеской жизни. - Моя жена подвергается массе опасностей, проходя через многие и многие трудности. Вот почему так отвратительно, когда люди из условно либерального лагеря заявляют, что ей все прощают. Она не мыслит себя вне личностной свободы, оттого и ведет себя так. А не из-за «мифологической» крыши»...