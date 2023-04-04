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Политика4 апреля 2023 9:40

Все началось с Петлюры: об истоках украинского национал-терроризма

Зверства украинских националистов во времена СССР приуменьшались
Михаил ЛЮБИМОВ
Михаил ЛЮБИМОВ
Симон Петлюра.

Симон Петлюра.

Терроризм являлся оружием украинских националистов еще со времен гонений Петлюры на евреев, за что преступник получил пулю в лоб. Из уважения к украинцам советская власть преуменьшала активное участие бандеровцев в расстрелах в Бабьем Яре и других местах, их зверствах в концлагерях во время войны. Впоследствии бандеровцы вместе с прибалтийскими националистами от фашистов перешли на службу к американской и другим западным разведкам, после распада СССР их сторонников Запад привел к власти. Помню, зверства бандеровцев после войны во Львове, куда я приехал в 1944 году из Москвы и закончил там семилетку: зарубили топором на квартире яркого публициста Ярослава Галана, застрелили униатского архиепископа Костельника, выступавшего за единение с РПЦ, убивали в деревнях представителей советов, присылали во Львов в бидонах головы сельских молочниц, снабжающих город молоком.

Наша разведка и вооруженные силы всегда активно боролись с украинским национализмом, до войны был взорван тогдашний лидер националистов полковник Коновалец, после войны по решению советского суда физически устранены нынешний кумир враждебной Украины военный преступник Степан Бандера и его правая рука Ребет, деятель УПА Шухевич и другие.

Красной армией и органами безопасности частично ликвидировано подполье, арестовано много националистов, заброшенных с парашютом на территорию СССР западными разведками. Однако, после смерти Сталина произошла массовая амнистия, многие националисты отсидели свой срок и затаились, продолжая свою подрывную деятельность. Наши заграничные резидентуры разведки вели работу против их т.н. «правительств в изгнании».

Распад СССР в значительной степени был инспирирован украинскими националистами во главе с секретарем ЦК компартии Украины Кравчуком, бездарно поддержан Ельциным, по-лакейски воздавшего хвалу США за антикоммунизм. У меня нет сомнений, что рано или поздно украинский народ оправится от дурмана тупого национализма и ненависти к «москалям», и на дружественной Украине наступят мир и благоденствие.

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