Доклад президенту

Встреча Владимира Путина и Дмитрия Азарова состоялась во второй раз за последние полгода. Фото: www.kremlin.ru

28 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На ней обсуждалось развитие Самарского региона. Также Дмитрий Азаров рассказал президенту о намерении участвовать в выборах на пост руководителя Самарской области, которые должны пройти осенью.

В ходе разговора Дмитрий Азаров и Владимир Путин обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию нацпроектов, работу промышленных предприятий и другие вопросы.

Как поживает АВТОВАЗ

В начале встречи глава государства поинтересовался ситуацией на одном из ключевых предприятий Самарской области - АВТОВАЗе. Президент не раз принимал личное участие в судьбе автогиганта. И в этот раз эта тема была главенствующей. Дмитрий Азаров доложил о результатах работы тольяттинского предприятия в прошлом году.

- По итогам прошлого года завод выпустил 220 тысяч машинокомплектов. Это, к сожалению, заметно ниже, чем показатель 2021 года, который составлял 431 тысячу машинокомплектов. Самая сложная ситуация была во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. Хочу сказать, что 8 июня, на мой взгляд, благодаря очень эффективным решениям новой управленческой команды АВТОВАЗа, мерам поддержки, которые вновь появились благодаря Вашим, Владимир Владимирович, поручениям в рамках Петербургского международного экономического форума, АВТОВАЗ запустился. Второе полугодие отработали на уровне 2021 года. Планы предприятия на текущий год - выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов, - рассказал губернатор.

2023 год для АВТОВАЗа должен стать весьма продуктивным. Уже в мае в дилерских центрах появится Lada Vesta нового поколения. В этом году планируется возобновить производство Lada Largus и создать опытную партию электромобиля е-Largus, а также в активную стадию войдет реализация проекта по производству автомобилей на производственной площадке в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для успешной реализации производственной программы крайне важны меры поддержки и стимулирования рынка.

Нацпроекты в приоритете

Ключевым драйвером развития Самарского региона являются национальные проекты. Самарская область участвует в 14-и. Работа региональных властей в этом направлении была высоко оценена на федеральном уровне, что привело к дополнительному финансированию из федерального бюджета. Такую поддержку область получила в 2020, 2021, 2022 годах.

Самарская область - активный участник нацпроекта «Экология». Как доложил Дмитрий Азаров, до 1 января 2023 года были введены в эксплуатацию семь объектов очистных сооружений общей мощностью более 59 млн кубометров. Масштабные планы на текущий 2023 год - 11 объектов очистных сооружений. Они позволят очищать в целом 268 млн кубометров стоков.

Участие в нацпроекте «Здравоохранение» позволило возвести 115 новых объектов, капитально отремонтировать 192 учреждения здравоохранения, закупить почти 14 тысяч единиц медицинской техники, полностью обновить парк скорой помощи. На текущий год также в регионе большие планы.

Также он отметил, что результаты есть и в системе образования, и в части спортивной и культурной инфраструктуры. Строятся детские сады, школы, ФОКи, дворцы спорта, школы искусств, дома культуры и многое другое.

Рекордные темпы развития транспортной инфраструктуры

Активная работа велась и ведется в сфере транспортной инфраструктуры. Один из ключевых проектов как для региона, так и для страны в целом - строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области.

- Хочу Вас отдельно поблагодарить. После Вашего поручения, буквально в октябре, мы получили дополнительную поддержку, что позволило нам обеспечить нормативное исполнение проекта на текущий период. Владимир Владимирович, спасибо за поддержку, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Хочу сказать, что мы вложились в инфраструктуру. Мы строим сейчас мосты фактически через все главные водные артерии региона. Через реку Самара, реку Сок уже построили.

Еще один важный инфраструктурный проект - строительство новой станции метро «Театральная». Оно стало возможным благодаря финансированию из федерального бюджета.

Строится хорошо

В прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию 1900 тысяч квадратных метров жилья, рассказал Дмитрий Азаров.

- Стройка хорошо идет, - ответил президент.

Особое внимание в регионе уделяется переселению людей из аварийного жилья, решению вопроса обманутых дольщиков, обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В регионе запущен механизм выдачи сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам, у которых уже есть семья и постоянная работа. При этом, молодые люди могут дополнительно использовать материнский капитал или личные средства, самостоятельно выбрав для себя наиболее подходящую квартиру.

Буквально меняется облик городов. Практически в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, построены свои набережные. В Тольятти в прошлом году полностью завершен первый этап реализации масштабного проекта набережной, в этом году работы продолжаются. «Меняете облик города», - заметил глава государства. Дмитрий Азаров в свою очередь пригласил Президента побывать на новой тольяттинской набережной, поблагодарив за поддержку в реализации этого проекта.

Своих не бросаем

Глава региона доложил о работе по поддержке участников СВО и их семей. Им в регионе уделяется особое внимание: создана система социальных паспортов военнослужащих, которая сегодня уже стала цифровой программой с обеспечением всех мер информационной безопасности, обращения семей военнослужащих, касающиеся организации медицинской, психологической помощи, помощи по реабилитации, устройства детей в детские сады, школы, университеты и техникумы, берутся на контроль.

Самарская область - один из первых регионов, который начал взаимодействовать с конкретной территорией Донбасса - городом Снежное и оказывать ему всестороннюю поддержку.

На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. При участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа.

- Как я Вам и обещал, все 82 объекта, запланированные на 2022 год, мы выполнили. Все выполнено на 100 процентов, - сообщил президенту страны Дмитрий Азаров.

Все затраченные финансы были компенсированы региону из федерального бюджета. Губернатор заверил, что работа по восстановлению Снежного будет продолжена.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской армии:

- Встреча губернатора с президентом еще раз подтвердила, что Самарский край движется в правильном направлении и действует слаженно благодаря чуткому руководству. Дмитрий Игоревич Азаров с первых дней специальной военной операции подставил нам, семьям военнослужащих, свое крепкое плечо. Мы всегда знаем, что на него можно положиться и проблемы семей военнослужащих в нашем регионе - в приоритете.

Наталья Полянскова, региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора Самарской области:

- Самарская область сегодня входит в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по благоустройству общественных пространств. Это огромный труд и управленческих команд, и жителей. Как отметил Дмитрий Игоревич, в этом огромная заслуга людей, множество пространств были созданы, модернизированы благодаря участию жителей. Мы можем гордиться, что у нас такой Губернатор и, конечно, желаем ему успехов на предстоящих выборах.