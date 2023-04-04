Ядерная война пришельцев или сигнал для людей: ученых встревожил мощный удар по Земле из космоса

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В главном астрономическом журнале мира, Astrophysical Journal, вышла статья, которая пытается осмыслить невероятное событие, случившееся еще 8 октября прошлого года. Тогда на Землю обрушился мощнейший гамма-всплеск, который, возможно, изменил наш климат и вызвал землетрясение в Турции. Статья, впрочем, не радует: нет никаких естественных причин для такого события. Рассказываем все, что известно на сегодня об этом инциденте вселенского масштаба.

ЭТИ СТРАШНЫЕ 19 ЧАСОВ

Гамма-лучи – это по сути такой же свет, как тот, что мы видим глазами. Только очень жесткий. Вы знаете, что – ультрафиолет жесткий. За ним по шкале спектра идут рентгеновские лучи, и с ними не шути. Так вот, гамма-лучи еще опаснее рентгеновских.

И астрономы думали, что природа их не производит. Зато они в изобилии изливались после ядерных взрывов. В 1950-е годы страны наперебой проводили испытания атомных бомб, и ученые с гамма-лучами познакомились. Наконец испытания решили запретить. Чтобы следить, не нарушает ли кто, запустили несколько спутников. И надо же, вспышки продолжились. Происки США или Советов? Но быстро стало понятно: гамма-всплески приходят из глубокого космоса. Когда в 1970-е туда, на окраины Солнечной системы, послали аппараты «Вояджер», их тоже снабдили гамма-счетчиками. Связь с «Вояджерами», которые уже движутся в странном пространстве, где не работают «правила», диктуемые нашим Солнцем, еще по потеряна. Именно они 8 октября 2022 года стали первыми свидетелями невероятного события.

Итак, счетчики Вояджеров сработали. Те сразу послали сигнал на Землю. Сигнал летел к нам со скоростью света. Целых 19 часов. Но невообразимой силы гамма-волна летела вместе с ним также со скоростью света. И «Вояджеры» нас предупредить не смогли, их данные и сама гамма-волна поступили на Землю одновременно.

Гамма-детекторы возле Земли словно ослепли от невероятной силы импульса. С разных концов Земли ученые присылали телеграммы: оборудование сломалось. Позже сделают математическую модель, и поймут: события такого рода во Вселенной происходят раз в 10 тысяч лет. Конечно, если это естественное, природное событие. Выходит, наша цивилизация никогда не видела такого. И еще долго не увидит.

ПОСЛЕДНИЙ КРИК ЗВЕЗДЫ

Отбросим пока экзотические гипотезы. Что говорит наука?

Поскольку гамма-лучи – излучение экстраординарное, то и событие, которое их производит, катастрофическое. Например, столкновение двух нейтронных (очень плотных) звезд. Импульс, однако, выйдет слабенький.

Для такого, который был в октябре, подойдет только коллапс звезды в черную дыру. Звезда должна быть огромной, а черная дыра – невероятной. Подсчитали: если это так, событие случилось за 2,4 миллиарда световых лет от нас. Это где-то на границе наблюдаемого мира. И ведь это – 2,4 миллиарда лет назад! Вселенная была тогда молодой и бурной.

И тут важно понять, почему со статьей в журнале так долго тянули. Если это сверхновая, должны наблюдаться какие-то следы. Туманность, например – то есть остатки всей этой катастрофы. Как в созвездии Тельца, где в 1054 году видели вспышку сверхновой, а теперь там – туманность, которую вы увидите и в бинокль. Ждали, когда хоть что-то там появится. Но там пусто. Там пусто так, как может быть пусто в глубоком космосе. И это огромная проблема. Это говорит о том, что никакой сверхновой, и никакой черной дыры, там нет.

ТОГДА ЧТО ЭТО?

И тут мы погружаемся в неясный мир домыслов и полунаучных гипотез – но все-таки не фантазий. И вот какие варианты:

- мы плохо понимаем физику

Современная физика стоит на том, что вакуум сам производит и тут же поглощает в никуда так называемые виртуальные частицы, в том числе гамма-кванты. Но как такое возможно? Может, мы вообще все понимаем не так? И тогда гамма-лучи могут рождаться и без сверхновой.

- ядерная война пришельцев

Ничто не противоречит такому допущению. Одна цивилизация вхлам разнесла другую, почему бы и нет?

- сигнал из другого измерения

Изначально астрономы запутались, откуда пришел сигнал. То, что он очень далекий, стали утверждать уже позже и, возможно, это натяжка. В таком случае, кто знает, может, он появился совсем рядом с нами, но пришел из параллельной Вселенной, и не оттуда ли (и не туда ли) ныряют пресловутые виртуальные частицы?

- сигнал для нас

Пытаясь связаться с «ними», мы применяем радио, но радио – так себе канал коммуникации. Конечно, гамм-лучи лучше, они жестче и пробивают все на своем пути. Что, если у «них» есть гамма-лазер, и он прицельно пульнул в нашу сторону?

КЛИМАТ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Но если и так, пришельцы здорово нам подгадили. На границе атмосферы Земли выделилась энергия в гигаватт. Это как если бы мощная электростанция взяла, и выплеснула всю свою энергию в атмосферу, да еще и в виде гамма-радиации. Прошло ли это бесследно?

Мы начинаем понимать, что погоду определяют не облака и прочие туманы, а ионосфера, слой на высоте 80-100 км, который состоит из заряженных частиц. Ионосфера под ударом гамма-квантов загудела, как туго натянутый барабан. Ионосфера заряжена положительно, сама Земля отрицательно. Баланс между этими зарядами и определяет погоду. Конечно, никакого баланса теперь нет и он не скоро восстановится. Ионосферу словно напитали энергией извне, и она принялась «выкачивать» электроны из Земли. В эти месяцы ученые наблюдают странные события в электрическом поле. А климат ведет себя очень странно. Вы это видели на днях: снегопады в Ростовской области и в Петербурге, и хоть бы снежинка в Московской области.

Затем, мощнейшее землетрясение в Турции. Среди гипотез есть и такая: именно баланс Земли и ионосферы определяет устойчивость литосферных плит. Потекли заряды – тронулись и плиты.

Все это пока изучено плохо. Но какие-то исследования есть, и мы к этой теме непременно вернемся. А пока понятно: что бы ни породило мощнейшую вспышку гамма-радиации, Земле еще долго расхлебывать последствия.