603 города в России признаны благоприятными для проживания по итогам 2022 года

Фото: Минстрой России

Рассчитан индекс качества городской среды для 1 117 городов.

Его значение составляет 192 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 13,6%.

«Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.

«Когда национальный проект только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение Индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

На протяжении пяти лет реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря нему благоустроено уже 22 652 общественные территории и 32 784 дворовые территории. Еще одно направление благоустройства – реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За 4 года проведено 7 конкурсов, по результатам которых отобрано 800 проектов благоустройства. Из них уже завершены 473 проекта, в стадии реализации находится еще 327.

«За этот год индекс качества городской среды вырос по ряду направлений. Инструмент помогает управленческим командам регионов не останавливаться на достигнутом, оценивать сильные и слабые стороны для актуализации вектора развития», - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату.

«Ценность Индекса в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места. Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает – за 5 лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63% до 94%, в разы увеличилась доля комфортных малых городов», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города:

г. Данков Липецкая область (2022 г. – 206 баллов; +26 баллов), г. Домодедово Московской области (2022 г. – 195 баллов; +15 баллов к 2021 г.), г. Каменск-Уральский Свердловская область (2022 г. – 209 баллов; +13 баллов), г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (2022 г. – 227 баллов; +10 баллов к 2021 г.).

«Мы убеждены, что современными и комфортными для жизни должны быть не только административные центры субъектов и крупные города, но и малые города как наиболее многочисленная группа», - сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

«Индекс качества городской среды является не только инструментом аналитической оценки качества жизни в наших городах, который отражает ключевые потребности жителей, но и эффективным механизмом, который позволяет определить направления, требующие повышенного внимания от региональных и муниципальных властей, а также синхронизации мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов, для достижения более высоких результатов. При этом важно понимать, что проекты благоустройства, которые мы разрабатываем и реализуем ежегодно, должны быть ориентированы на создание комфорта не только в густонаселенных, но и менее крупных городах и населенных пунктах», - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нем жить, работать, воспитывать детей.