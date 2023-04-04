Почему адвокат назвал дело Трампа самым сложным в жизни

Виталий Коротич предположил, что дело Трампа затянется до ноября 2024 года Фото: REUTERS

Итак, офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга решил переквалифицировать все 34 пункта обвинения против Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщил несколько часов назад портал Yahoo News, затем информацию растиражировали многие другие СМИ.

…- Виталий Алексеевич, в то же время публикуются заявления других источников - о том, что «никто не попадет в тюрьму «за это»*, нарушив закон первый раз».

- Вы знаете, все может быть. И потом, американские законы настолько путаные, из них не выберемся. Ну, хорошо, переквалифицировали обвинение в уголовное. Но ведь было и много случаев, когда, наоборот, уголовные переквалифицировали в политические.

Это - судебные тонкости. В конце концов, посмотрим, как оно все начнется. Потому что, адвокат Трампа сказал, что это - самое сложное дело в его жизни. И вот тут будет, конечно, проблема…

- Что-то прерывается у нас с вами. Вы на улице где-то?

- Нет, я уже тут. Очень смешно, но на меня икота напала. (смеется)

- Видимо, это в связи с переквалификацией дела Трампа. (тоже смеюсь) Еще что-то или этого достаточно, вы считаете?

- Знаете, я считаю, что этого достаточно. Дело в том, что переквалификация, квалификация – это такая мелочь, это просто процессуальные подробности. А вот как это будет идти в суде… Меня больше напрягает фраза адвоката Трампа, который сказал, что это самое сложное дело в его жизни.

Все-таки США - страна судебного крючкотворства - они умеют замазать и спрятать что угодно (взрывы «Северного потока», например), могут в крючкотворстве утопить любое дело.

34 пункта уголовного дела, которые предъявляют Трампу - это горы бумаг, масса свидетелей и чего угодно по каждому из пунктов, чтобы до 5 ноября будущего года - дня президентских выборов - замусорить, запачкать экс-президента США. И - убрать его под все эти немыслимо дорогостоящие адвокатские экзерсизы, от которых люди потеряют чувство реальности. А Байден будет очень стараться. Всё только начинается…

Ведь в США, мне кажется, человек может выдвинуть себя кандидатом в президенты даже, сидя в тюрьме…

Трампа будут разорять, компрометировать - в общем, не дай Бог участвовать в заокеанской президентской гонке...

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*/ Напомним: Трампа обвиняют «в мошенничестве в рамках своей избирательной кампании», в ходе которой он якобы заплатил (причём - будто бы из предвыборного фонда) «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.

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