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В мире4 апреля 2023 11:15

Почему адвокат назвал дело Трампа самым сложным в жизни

Виталий Коротич предположил, что дело Трампа затянется до ноября 2024 года
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Виталий Коротич предположил, что дело Трампа затянется до ноября 2024 года

Виталий Коротич предположил, что дело Трампа затянется до ноября 2024 года

Фото: REUTERS

Итак, офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга решил переквалифицировать все 34 пункта обвинения против Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщил несколько часов назад портал Yahoo News, затем информацию растиражировали многие другие СМИ.

…- Виталий Алексеевич, в то же время публикуются заявления других источников - о том, что «никто не попадет в тюрьму «за это»*, нарушив закон первый раз».

- Вы знаете, все может быть. И потом, американские законы настолько путаные, из них не выберемся. Ну, хорошо, переквалифицировали обвинение в уголовное. Но ведь было и много случаев, когда, наоборот, уголовные переквалифицировали в политические.

Это - судебные тонкости. В конце концов, посмотрим, как оно все начнется. Потому что, адвокат Трампа сказал, что это - самое сложное дело в его жизни. И вот тут будет, конечно, проблема…

- Что-то прерывается у нас с вами. Вы на улице где-то?

- Нет, я уже тут. Очень смешно, но на меня икота напала. (смеется)

- Видимо, это в связи с переквалификацией дела Трампа. (тоже смеюсь) Еще что-то или этого достаточно, вы считаете?

- Знаете, я считаю, что этого достаточно. Дело в том, что переквалификация, квалификация – это такая мелочь, это просто процессуальные подробности. А вот как это будет идти в суде… Меня больше напрягает фраза адвоката Трампа, который сказал, что это самое сложное дело в его жизни.

Все-таки США - страна судебного крючкотворства - они умеют замазать и спрятать что угодно (взрывы «Северного потока», например), могут в крючкотворстве утопить любое дело.

34 пункта уголовного дела, которые предъявляют Трампу - это горы бумаг, масса свидетелей и чего угодно по каждому из пунктов, чтобы до 5 ноября будущего года - дня президентских выборов - замусорить, запачкать экс-президента США. И - убрать его под все эти немыслимо дорогостоящие адвокатские экзерсизы, от которых люди потеряют чувство реальности. А Байден будет очень стараться. Всё только начинается…

Ведь в США, мне кажется, человек может выдвинуть себя кандидатом в президенты даже, сидя в тюрьме…

Трампа будут разорять, компрометировать - в общем, не дай Бог участвовать в заокеанской президентской гонке...

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*/ Напомним: Трампа обвиняют «в мошенничестве в рамках своей избирательной кампании», в ходе которой он якобы заплатил (причём - будто бы из предвыборного фонда) «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.

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