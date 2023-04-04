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4 апреля 2023 11:45

Что происходит на передовой: ВСУ прощупывают позиции российских войск на всех направлениях, но пока лишь теряют свои

Военный эксперт Марочко заявил, что Украина готовится к колоссальным потерям в наступлении ради продолжения финансирования с Запада
Авторы (2):
Михаил АНТОНОВ
Михаил АНТОНОВ
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Российская разведка фиксирует скопление украинских сил на разных направлениях. Противник не отказывается от попыток наступления.

Российская разведка фиксирует скопление украинских сил на разных направлениях. Противник не отказывается от попыток наступления.

Фото: REUTERS

Российская разведка фиксирует скопление украинских сил на разных направлениях. Противник не отказывается от попыток наступления. Практически ежедневно боевики пытаются выдвигаться к нашим позициям и прощупать линию обороны, как на Купянском, так и на Донецком с Краснолиманскаим направлениях, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Сейчас можно сказать, что эта работа со их стороны активизировалась. Нормализовались погодные условия, и это дало толчок им на попытки сближения, сокращение межпозиционного пространства. Наши, естественно, наблюдают, наносят огневое поражение, противник регулярно несет потери и возвращается на свои позиции.

Больше того, по словам Марочко, такие вылазки чревато для ВСУ не только потерями личного состава и техники, но позиций, которые они занимали до этого. Так и случилось на одном из участков, где украинские боевики попытались захватить наши позиции - в итоге их позиции оказались нашими.

А вот в ближайшее время, когда погода станет нормальной и подсохнет земля - тогда ВСУ смогут использовать более легкую бронетехнику. И они будут иметь более маневренные группы, которые и будут осуществлять такие вылазки.

- Зеленскому нужно показывать какие-то действия своим кураторам. Поэтому наступать они будут в любом случае. Готовы или нет, они все равно будут наступать - объясняет эксперт. - Неважно, что они понесут колоссальнейшие потери, главное – сам факт, показать, что вот мы предпринимаем, чтобы дальше продолжались поставки денег, вооружения и прочих материальных средств.

Не собираются отказываться Украинцы и от Артемовска. Несмотря на то, что центр города уже занять российскими подразделениями, там поднят наш флаг, ВСУ все равно будут навязывать там бой.

- В Артемовске идут довольно ожесточенные бои, - говорит подполковник в отставке. - Противник, используя городскую застройку, пытается маневрировать. Говорить о том, что населенный пункт освобожден полностью - преждевременно, но успехи наших штурмующих порядков просто неоспоримы. На здании администрации поставлен флаг, и это уже означает захват населенного пункта. А территориально нашим ребятам предстоит еще очень тяжелая, кропотливая работа. Противник и южнее этого населенного пункта, и на западе продолжает вести сопротивление, подбрасывая туда все новые и новые силы.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ