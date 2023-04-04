Что происходит на передовой: ВСУ прощупывают позиции российских войск на всех направлениях, но пока лишь теряют свои

Российская разведка фиксирует скопление украинских сил на разных направлениях. Противник не отказывается от попыток наступления. Фото: REUTERS

Российская разведка фиксирует скопление украинских сил на разных направлениях. Противник не отказывается от попыток наступления. Практически ежедневно боевики пытаются выдвигаться к нашим позициям и прощупать линию обороны, как на Купянском, так и на Донецком с Краснолиманскаим направлениях, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Сейчас можно сказать, что эта работа со их стороны активизировалась. Нормализовались погодные условия, и это дало толчок им на попытки сближения, сокращение межпозиционного пространства. Наши, естественно, наблюдают, наносят огневое поражение, противник регулярно несет потери и возвращается на свои позиции.

Больше того, по словам Марочко, такие вылазки чревато для ВСУ не только потерями личного состава и техники, но позиций, которые они занимали до этого. Так и случилось на одном из участков, где украинские боевики попытались захватить наши позиции - в итоге их позиции оказались нашими.

А вот в ближайшее время, когда погода станет нормальной и подсохнет земля - тогда ВСУ смогут использовать более легкую бронетехнику. И они будут иметь более маневренные группы, которые и будут осуществлять такие вылазки.

- Зеленскому нужно показывать какие-то действия своим кураторам. Поэтому наступать они будут в любом случае. Готовы или нет, они все равно будут наступать - объясняет эксперт. - Неважно, что они понесут колоссальнейшие потери, главное – сам факт, показать, что вот мы предпринимаем, чтобы дальше продолжались поставки денег, вооружения и прочих материальных средств.

Не собираются отказываться Украинцы и от Артемовска. Несмотря на то, что центр города уже занять российскими подразделениями, там поднят наш флаг, ВСУ все равно будут навязывать там бой.

- В Артемовске идут довольно ожесточенные бои, - говорит подполковник в отставке. - Противник, используя городскую застройку, пытается маневрировать. Говорить о том, что населенный пункт освобожден полностью - преждевременно, но успехи наших штурмующих порядков просто неоспоримы. На здании администрации поставлен флаг, и это уже означает захват населенного пункта. А территориально нашим ребятам предстоит еще очень тяжелая, кропотливая работа. Противник и южнее этого населенного пункта, и на западе продолжает вести сопротивление, подбрасывая туда все новые и новые силы.