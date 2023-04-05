Мобилизованные парни прозвали свою гаубицу "Врединой" и бьют ВСУ под Донецком: У них есть медали «За Отвагу», свои песни и простая правда

Самоходная гаубица МСТА-С с прозвищем "Вредина" в зоне СВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

МЕТЕЛЬ В АПРЕЛЬ

В Донецке в начале апреля неожиданно выпал снег, да такой, что и зимой не было. Летел хлопьями и засыпал всю землю, впору лепить снеговиков. Машины – не едут, а плывут по дороге, с трудом загребая колёсами. Решив воспользоваться погодной аномалией, ВСУ активизировались – на окраинах Донецка пошли обстрелы. Наша артиллерия отвечала гулко и сердито.

Вместе с коллегами-телевизионщиками еду к артиллеристам на позиции возле Марьинки - донецкого пригорода, за который идут жестокие бои. Трясёмся в военном грузовике, перекатываясь от одного борта к другому. Сердитые телеоператоры, с трудом удерживая в руках хрупкие видеокамеры, ругаются, грозят водителю: «Ну, кто так ездит-то! Не дрова же везёт!»

Брезентовый клапан грузовика хлопает на ветру, приоткрывая заснеженную дорогу, изрезанную колеями и ямами с жирной грязью.

АРТИЛЛЕРИСТЫ - ШАХМАТИСТЫ

Приехали в лесопосадку. Здесь, укрытая тощими деревцами с едва проклюнувшейся зеленой листвой, стоит самоходная гаубица МСТА-С. Сверху на ней прилажена металлическая сетка - защита от сбрасываемых с беспилотников гранат. Спереди металлические «жвалы», как у огромного бронированного жука.

У машины возится расчёт. Лагерь – не лагерь, а так, временная позиция. Небольшой костерок, чтобы погреться. Пара оружейных ящиков, чтобы сесть. Сильно отдохнуть не получится. Отработав, нужно уезжать.

Работа самоходных артиллерийских установок напоминает шахматную игру, только наоборот: САУ сначала поражает противника, потом передвигается на другое поле. МСТА-С – это ладья, фигура грозная, бьёт далеко и мощно. На ее длинном дуле белой краской написано «Вредина».

«Наверное, потому что много вреда причиняет врагу?» – думаю я.

Экипаж "Вредины" - механик-водитель, командир орудия и наводчик. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

УЖЕ И В ОТПУСК СХОДИЛИ

Нас встречает замполит Андрей. Молодой парень из города Глазов в Удмуртии. Ему поручили поддерживать боевой дух бойцов, он поддерживает. Выпускает информбюллетени, подбадривает бойцов, если загрустят.

В части и мобилизованные, и контрактники. Воюют уже полгода. Заслужили госнаграды – от медалей Жукова и Суворова до самой уважаемой среди солдат «За Отвагу». Многие бойцы успели съездить домой в 10-дневный отпуск и вернуться.

- В нашем подразделении 500-х (так в войсках называют побежавших от страха с передовой. - Ред.) нет, — рассказывает Андрей. – Парни обстрелянные. Если сравнить с тем, что было в начале мобилизации, то сейчас у них мировоззрение сильно поменялось. Все понимают, что воюют за Родину, за своих родных.

Замполит Андрей - молодой парень родом из города Глазов в Удмуртии. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

КАК ВЫЧИСЛЯЮТ ВРАГА

Батарея самоходок уничтожает вражеские бронемашины, артиллерию, опорные пункты. Недавно подбили установку РЭБ. Наводят орудия при помощи коптеров и средств звуковой разведки. Последние – это радиолокационные приборы, фиксирующие выстрелы неприятеля. С их помощью можно точно установить место, откуда противник выпустил снаряд, и отправить туда «ответку» калибра 152 миллиметра. Фигуры на черно-белом, грязево-снежном поле движутся.

Первый пристрелочный, второй в цель. Был командный пункт противника, и нет больше. Шах вам и мат.

«МЕСТНЫЕ НАС ЖДАЛИ»

Худенький «Башка» - командир орудия. Призван из Ростовской области.

- Название «Вредина» придумал я, — смеётся он. - Потому что в машине постоянно что-то капризничает. Вместе с экипажем быстро все поправляем. Находим язык с техникой. Уже привыкли, внутри всё обустроили. Даже комфортно. Магнитолы внутри нет, конечно. Сами песни поём. По дому скучаем.

Суровый и крупный как медведь механик-водитель Богдан был призван 19 ноября. На гражданке работал трактористом. Когда мобилизовали, не испугался 40-тонной «Вредины», быстро сумел с ней договориться.

- Ничего сложного, — говорит. - Навыки есть. Я с местными разговаривал: нас здесь ждали. А враги, которые по домам стреляют, это фашисты. Победы за ними не будет.

САУ по имени "Вредина" оказалась капризного нрава, то и дело ей требуется забота механика. Но, в целом, машина справляется с задачами. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

БЬЕМ ПО ПОРТРЕТУ. НО СИЛЬНО

Командир гаубичной батареи с позывным «Курган» специально приехал посмотреть, как работают его бойцы. Знал, что заявятся журналисты. Но тут не полигон, впустую снаряды тратить никто не станет. Хотите посмотреть на боевую работу? Ну, смотрите. Будем целиться в орудие врага. Его засекла станция наземной разведки. Цель ненаблюдаемая, есть только аудиопортрет. На звук выстрела ответят выстрелом.

- Беспилотники тоже активно используются, и нами, и противником, — поясняет «Курган». – Если видим дрон, запрашиваем по рации, наш или не наш? Потом передаём данные в РЭБ. Если дрон большой, его ПВО отрабатывает. А на маленькие у нас есть противодроновые пушки. Выезжаем и сажаем их.

Командир гаубичной батареи с позывным «Курган». Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СБИВАЕТ С НОГ

Машина гудит, готовится к стрельбе. Наблюдатели отходят подальше, чтобы не сдуло газовыми выхлопами, которые вырываются сзади от пушки, по диагонали. Я встаю за «Курганом» со своей камерой, решив, что за его спиной безопасно. «Курган» командует экипажу в машине по рации.

- Прицел 490, доворот 3394! – самоходка ведёт стволом. – Орудие, огонь!

Бах! – громко хлопает выстрел. Вокруг машины поднимается вьюга. «Курган» остаётся стоять как высеченный из гранита. А меня волной выхлопов сбивает с ног и, потеряв равновесие, я сажусь на ящик из-под снарядов. Ну, хоть не в грязь!

«Вредина» делает ещё один выстрел. Экипаж выбирается наружу. Все довольны, орудие отработало безупречно и сейчас покатит на другую позицию.

ЛОМ, ЛОПАТА, ТРОС, КУВАЛДА

- Не увязнет? – спрашиваю «Кургана», кивая на снежно-земляное месиво. Самоходка – штука тяжелая, весит как пять военных «Уралов». Если встанет, лебедкой не вытянешь.

- Не должна, – отвечает он. – У парней в кабине все нужное есть: лом, лопата, трос, кувалда. Или вызовем машину эвакуации. Но пока такого не было.

Парни готовятся переместиться в другую клетку гигантского шахматного поля – черную или белую. А я с ворчащими телевизионщиками шлёпаю мокрыми берцами в пыльное чрево военного грузовика.

самоходная гаубица МСТА-С «Вредина»

Нацистов под Донецком мобилизованные бьют «Врединой»

у них мировоззрение сильно поменялось. Все понимают, что воюют за Родину, за своих родных.

Заслужили госнаграды – от медалей Жукова и Суворова до самой уважаемой среди солдат «За Отвагу»

Сами песни поём. По дому скучаем.