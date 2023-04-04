Почти две трети уехавших из России планируют вернуться в ближайшие год-два

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти две трети россиян, покинувших страну в 2022 году, намерены в ближайшее время вернуться на Родину. Это следует из совместного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey) и платформы по поиску работы и персонала HeadHunter.

«62% работающих за границей россиян готовы вернуться в страну ближайшее время по личным обстоятельствам и для получения лучших карьерных возможностей», говорится в исследовании. Еще одна причина, на которую указывают аналитики - более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.

- В этих условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два, — прогнозирует один из авторов отчета партнер компании «Яков и партнеры» Елена Кузнецова.

С результатами исследования согласны и другие участники рынка труда.

- То, что люди возвращаются - результат ожидаемый и очевидный, а после победы вернутся еще больше, - сказал kp.ru президент портала привлечения высокооплачиваемых специалистов Superjob.ru Алексей Захаров. - Люди уехали в страхе перед возможной мобилизацией, а теперь, когда видят, что дополнительной к плановому армейскому призыву мобилизации не проводится, они успокоились и возвращаются. С другой стороны на этот процесс влияет и то, что у уехавших кончаются деньги, они видят, что найти работу не так-то просто, а если найдешь, то зарплата не выше российской.

Есть еще одна причина тренда на возвращение, которая работает уже сейчас, а в будущем может усилиться.

- Ряд государственных компаний, а также тех, у которых велика доля государственного участия, приняли внутренние положения, запрещающие работу на удаленке из-за границы, - продолжил Захаров. - А из российских регионов — можно.

По его классификации, всех уехавших можно разделить на две группы. Одни — те, кто выехал еще спецоперации.

- Это люди с хорошим иностранным языком, устроившиеся в зарубежные компании и организации, либо те, кому российский работодатель разрешил работать удаленно, и они уже наладили свой быт за границей, - говорит Захаров. - Возможно, они чередуют пребывание в России и за границей. Для них особо ничего не изменилось, А другая категория — те, кто в спешке выехал после начала СВО. Далеко не всем из них удалось решить вопрос с удаленной работой. И даже если они уехали в страну, где можно обойтись без иностранного языка, в Казахстан, например, то что они там будут делать? Таксистов там и своих хватает.