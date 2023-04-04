Французский министр снялась для обложки Playboy и оскандалилась

В апреле на обложке номера мужского журнала появится госсекретарь премьер-министра по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское общество никогда так не «ждало» выхода журнала Playboy как сейчас. В апреле на обложке номера, который поступит в продажу 8 апреля, появится госсекретарь премьер-министра по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. В номере также выйдет 12-страничное ее интервью, посвященное защите прав женщин, а также проблеме абортов, которое будет сопровождаться целой галереей снимков с 40-летней министершей, в том числе на фоне французского флага.

И, возможно, в другое время появление на обложке взрослого журнала восприняли бы на ура, но не в момент масштабных протестов против повышения пенсионного возраста, которые продолжаются во Франции уже несколько недель.

Во французском правительстве Шьяппа с 2017 года, когда впервые стала женщиной-министром по вопросам гендерного равенства. До этого она была писательницей, уделяла внимание вопросам материнства женского здоровья и беременности. Марлен позиционировала себя как феминистка, поэтому, когда вошла в состав кабинета министра посвятила себя защите прав женщин. Она инициировала закон о сексуальных домогательствах, по которому полиция получило право выписывать штрафы на месте мужчине, позволяющий себе некорректное поведение по отношению к женщине (домогается ее, освистывает или настойчиво следует за ней на улице).

40-летняя Марлен Шьяппа не оголялась для мужского журнала, а позировала в белом платье, пусть и с глубоким декольте. В частности, бросается в глаза татуировка 49.3 на ее груди, - это отсылка к статье Конституции Франции, которая позволяет правительству проталкивать законопроект через нижнюю палату парламента без голосования. Именно с помощью этой поправки Эмануэль Макрон смог протолкнуть пенсионный закон.

Те снимки Шьяппы, которые оказались в сети досрочно, пришлись не по нраву не только общественности, но и ее коллегам. Премьер-министр Элизабет Борн лично высказала подчиненной, что подобное неуместно, особенно в такой непростой для Франции период, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Во французском правительстве Шьяппа с 2017 года, когда впервые стала женщиной-министром по вопросам гендерного равенства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В стране, где президент выражает себя в «Пиф» (детский журнал комиксов, которому Макрон решил дать интервью - ред.), а его министр — в Playboy, проблемой будет оппозиция. Франция сходит с рельсов», - заявил французский политик Жан Люк Меланшон.

Шьяппа в свою очередь ответила всем критикам в Твиттере: «Защищать право женщин распоряжаться своим телом - везде и всегда. Во Франции женщины свободны. При всем уважении к недоброжелателям и лицемерам».

Но нашлись и защитники, среди них - министр внутренних дел Жеральд Дарманин. В интервью CNews он назвав коллегу «женщиной с характером».

«Я хотел сказать, что Марлен Шьяппа — смелая женщина-политик, у которой есть свой характер и свой стиль, который не совсем мой, но я его уважаю», — заметил он.