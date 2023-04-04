Доллар рвется к 80 рублям: Как долго будет падать рубль

Экономист Коган считает, что ослабление рубля к доллару скоро завершится Фото: Shutterstock

Ну вот мы и пришли к привычному положению рубля. Он слабее по отношению к доллару, а не как в аномальном прошлом году. Во вторник курс американской валюты на Мосбирже вплотную приблизился к значению в 80 рублей. Это рекорд с апреля прошло года.

- Если в 2022 году рубль возглавил рейтинг валют развивающихся стран (+6,8% к доллару США), то в 2023-м откатился в аутсайдеры (-12%), уступив только аргентинскому песо. Все основные сырьевые валюты (мексиканский и колумбийский песо, бразильский реал) чувствуют себя заметно лучше, — подсчитал Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

По его словам, с начала года большинство экспертов рынка считали, что рубль будет слабеть, но мало кто ждал, что с такой скоростью.

- Последний рывок вниз и вовсе происходит на фоне растущих цен на нефть и объемов морского экспорта нефти и нефтепродуктов вкупе с улучшением настроений на глобальном рынке, — удивляется Полевой.

Дело в том, что курс на Московской бирже сейчас формируется разницей между спросом и предложением на доллар у участников торгов. Соответственно, чем больше прибыли в валюте получают экспортеры, тем выше должен быть курс рубля. Но происходит почему-то наоборот.

- Возможная причина – опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. Сегодня СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по выходу компании Shell из проекта «Сахалин-2». Причем, особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала. Озвученная оценка в 95 млрд рублей может стать чувствительной суммой, — поясняют аналитики Росбанка.

Другими словами, «должок» перед иностранными инвесторами будут погашать в валюте. Значит, спрос на нее на бирже усилится. И произойдет укрепление доллара. А спекулянты на рынке заранее отыгрывают эту историю. Кроме того, повлияло и окончание налогового периода. В конце марта экспортеры продавали валютную выручку и тем самым чуть приостановили падение рубля. Теперь этот фактор перестал работать. А курс на ослабление остался прежним.

Тем не менее часть экспертов считают, что ослабление скоро закончится. Так уже происходило несколько раз в прошлом году. Курс валюты растет лесенкой. После нескольких недель роста обычно происходит коррекция вниз. Уровень в 80 рублей за доллар выступает хорошей психологической поддержкой.

- Я не жду какой-то быстрой и жесткой девальвации. В принципе, мы сейчас пришли на те уровни, которые, наверное, рынок плюс-минус и ждал, — считает инвестбанкир Евгений Коган.

Как менялся курс доллара с начала года

Январь - 70 рублей

Февраль - 71 рубль

Март - 75 рублей

Апрель - 79 рублей

По данным ЦБ на первую декаду каждого месяца.