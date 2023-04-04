Темнокожий, женщина и канадец: кого NASA отправит на Луну

Высадку на Луну эта команда проводить не будет — они просто облетят спутник Земли. Фото: NASA

Это американцы Виктор Гловер, Кристина Кох и Рейд Уайзман. С ними полетит и Джереми Хансен из Канады. Миссия должна продлиться 10 дней вместе с полётом до Луны (четыре дня), гравитационными манёврами на её орбите (три дня), а потом и возвращением на Землю (три дня).

Высадку на Луну эта команда проводить не будет — они просто облетят спутник Земли. Эта миссия NASA призвана собой показать новую открытость агентства — впервые к Луне отправятся женщина, темнокожий и представитель другого государства на американском корабле. Это всё вяжется с обещанием администрации Байдена «решить проблему отсутствия разнообразия в космосе». Напоминаем, что в 1960—1970-е гг. на Луну летали исключительно белые мужчины, преимущественно — военные лётчики.

Траектория полёта корабля «Орион» во время миссии «Артемида-2». Источник: NASA

Кто же отправится на орбиту Луны в 2024 году?

Командиром миссии как раз и стал белый мужчина-военный Рид Уайзман — тут всё стабильно. В космосе он не новичок — имеет налёт 165 дней на МКС. До прихода в отряд астронавтов воевал на Ближнем Востоке. 47 лет.

Пилотом миссии стал афроамериканец Виктор Гловер. В прошлом — лётчик-истребитель и лётчик-испытатель. Налёт на МКС — 168 дней. 24 боевых вылета в Ираке и четыре выхода в открытый космос на Международной космической станции. 46 лет.

Кристина Кох, специалист миссии. До прихода в отряд работала научным сотрудником в NASA. Специализировалась на астрофизике и разработке научных приборов для автоматических космических аппаратов. Известна тем, что ей принадлежит рекорд среди женщин по самому продолжительному одиночному космическому полету — 328 дней. Шесть выходов в открытый космос, общее время — 42 часа 15 минут. 44 года.

Джереми Хансен, специалист миссии. До прихода в отряд астронавтов Канады служил лётчиком-истребителем. Хансен — один из четырёх действующих канадских астронавтов. 47 лет.

Внешний вид корабля «Орион», который должен стать «рабочей лошадкой» для полётов к Луне. Источник: Европейское космическое агентство

Полёт канадца оформлен по бартеру — как заявляет Канадское космическое агентство:

«Полет Джереми Хансена во время миссии "Артемида-2" является прямым результатом будущего канадского вклада в виде роботизированной руки Canadarm3 в окололунную станцию Lunar Gateway. Благодаря этому вкладу Канада получит ряд возможностей для изучения Луны, демонстрации технологий и коммерческой деятельности, а также ещё один пилотируемый полет к Лунным воротам».

Зачем четверо астронавтов летят к Луне

Любая техника должна быть испытана. А уж космическая — тем более. Миссия «Артемида-2» ставит своей задачей проверку всех систем нового корабля NASA под названием «Орион». Единственное, что смущает — такой скорый пилотируемый полёт.

Корабль «Орион» был испытан в космосе всего один раз во время миссии «Артемида-1». Тогда на нём к Луне отправили два манекена, имитирующих женский организм, набитых под завязку датчиками, замеряющими радиацию. Дополнительной полезной нагрузкой (корабль-то почти порожняком полетел) стали кубсаты (маленькие спутники) из разных стран. Большинство из них сломалось или не вышло на расчётную орбиту, но некоторые всё же смогли собрать научные данные.

Основной экипаж «Артемиды-2» и их дублёры. Верхний ряд, слева направо — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Нижний ряд, слева направо — Рэнди Бресник, Стефани Уилсон, Энн Макклейн и Джессика Меир. Источник: NASA

Кроме испытаний корабля и измерений уровня поглощенного организмом излучения во время полёта к Луне, будут испытываться и технологии для будущей окололунной станции. В относительно небольшой жилой модуль корабля «Орион» будет установлено:

— оборудование для жизнеобеспечения, в том числе и аналогичное тому, что будет затем установлено на лунной орбитальной станции Lunar Gateway;

— спортивный инвентарь, аналогичный тому, что есть сейчас на МКС (если в космосе не упражняться по два часа в день, то мышцы атрофируются);

— оборудование, имитирующее жилые каюты станции Lunar Gateway.

Миссия ставит перед собой задачу проверить готовность техники и технологий перед высадкой на Луну. Сама же программа «Артемиды-2» почти полностью повторяет «Аполлон-8» — тогда точно таким же образом трое астронавтов (впервые) достигли Луны и вышли на окололунную орбиту.

Общий вид международной орбитальной окололунной станции Lunar Gateway. Пилотируемая станция станет и базой для высадки, и лабораторией, и сможет принимать грузы с Земли, дозаправляться и расширяться со временем. Источник: Европейское космическое агентство

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему астронавты не «прилуняются», ведь 54 года назад могли

Как и в любой крупной программе, всё упирается в деньги и технологии. После окончательного закрытия программы «Аполлон» в 1975 году все наработки по технике и технологиям того времени, хоть и хранились на складах и в архивах, но не получали развития. В итоге это вылилось в то, что «возвращение американцев на Луну» всё время переносилось, ведь многое пришлось переизобретать заново, адаптировать к современным технологиям и т. д. Вкупе с тем, что программу то закрывали, то опять давали «зелёный свет», разработка новой космической затянулась. Собственно, она и продолжает тянуться.

Траектория полёта корабля «Орион» во время миссии «Артемида-3». Источник: NASA

У NASA на данный момент отсутствует лунный модуль для высадки астронавтов, как и нет скафандров для защиты от лунных условий. При этом, миссия «Артемида-3», во время которой и произойдёт высадка, опирается и на лунную орбитальную станцию, которой тоже пока нет. Целью миссии «Артемида-3» будет отправка четырёх астронавтов на гало-орбиту около Луны и доставка модулей для станции Lunar Gateway. И теперь самое интересное — к 2025 году на орбите Луны уже должны находиться:

— обитаемый модуль;

— модуль питания;

— двигательный модуль;

— пустой посадочный лунный модуль.

И именно к 2025 году и планируется «прилунение» в районе Южного полюса, так интересующего все космические агентства. Во время пребывания лунного модуля на поверхности спутника Земли двое астронавтов должны в течение недели прожить на поверхности Луны. В программу высадки будут входить и выходы на поверхность. «Артемида-3» продолжит политику равноправия — одним из астронавтов на Луне должна стать женщина.