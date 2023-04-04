Сезон клещей в России начался раньше времени: как удалить кровососа без врачей и что делать при укусе

Нашли у себя клеща – обратитесь к специалисту – медику, который сможет удалить его правильно и без последствий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клещи этой весной вышли из зимней спячки раньше обычного. По сообщению Роспотребнадзора, в некоторых регионах люди уже жалуются на их укусы, причем число таких жалоб выросло в 1,4 раза впервые за много лет.

Больше всего случаев - в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской и Калининградской областях. К счастью, заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом, двумя наиболее опасными заболеваниями, которые переносят клещи, нет.

Если вас укусил клещ, что делать? KP.RU рассказал врач общей практики Александр Доленко.

- Чем дольше клещ находится, присосавшись к телу, тем выше вероятность того, что вместе с его слюной в организм проникнут и вредные вирусы и бактерии. Поэтому, нашли у себя клеща – обратитесь к специалисту – медику, который сможет удалить его правильно и без последствий.

- Если врач далеко, то лучше удалять клеща при помощи достаточно распространенного приспособления, которое свободно продается в аптеках и в интернет-магазинах. Это пластиковый выкручиватель – удалитель клещей. Стоит оно недорого, а работает хорошо. Пинцет же может повредить самого клеща, не достать его из мягких тканей полностью.

- Принцип удаления клеща следующий. Клещ подхватывается при помощи приспособления под самую головку, аккуратно, с двух сторон и вращающимися движениями выкручивается. Клеща нельзя вытягивать или выдергивать, чтобы голова или зубчики не остались в теле. После удаления клеща место укуса надо обработать йодом или зеленкой, можно антисептиком на основе спирта.

- Если вы удалили клеща сами, а место укуса покраснело и появился отек, это должно насторожить, возможно, клеща не удалось достать целиком. Тут стоит обратиться к врачу.

- Снятого клеща нужно поместить в банку с влажной ваткой и отвезти на исследование на предмет вирусов и бактерий. Практически в каждом районе и области эпидемиологические станции Минздрава ведут постоянный мониторинг распространения заболеваний, вызываемых переносимыми клещами вирусами и бактериями. Это позволяет обновлять список эндемичных районов, то есть тех, где распространены заразные клещи.

- Если самостоятельное удаление клеща прошло без видимых последствий, и самого клеща вы выбросили, через две недели сдайте кровь на антитела к вирусу энцефалита и бактериям боррелиям. Если анализы все-таки покажут антитела к клещевому энцефалиту, то обратитесь к врачу-инфекционисту, он разработает схему лечения. При выявлении антител к боррелиям врач общей практики или инфекционист также разработает схему лечения курсом антибиотиков.

Когда клеща точно самостоятельно удалять не стоит?

Если вы видите только брюшко, а вокруг места присасывания появился отек и покраснения, - это признак того, что клещ на коже находится довольно долго. А значит, слюны клеща в организм тоже попало немало и если там есть вирусы и бактерии, то вероятность их попадания в организм большая. В таком случае клеща удалить сложнее даже для специалиста. Может случиться так, что оторвутся один или два зубчика клеща, что может привести к воспалению мягких тканей, нагноению, образованию абсцессов.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!

Если после укуса клеща поднялась температура, есть слабость, ломота в мышцах, головная боль, тошнота, нужно немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщить ему, что вас укусил клещ.