Финляндия вошла в НАТО: К чему это приведет

Многие решения о будущем Финляндии отныне будут приниматься за ее пределами Фото: REUTERS

«Трудно придумать лучший способ отметить 74-ю годовщину НАТО, чем принять в ряды альянса Финляндию», - торжествующе заявил сегодня в Брюсселе генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. По его словам, еще недавно это было немыслимо, и вот - сегодня вечером сине-белый стяг Суоми поднимут на флагштоке рядом с 30 другими флагами стран-членов НАТО. В столицу Бельгии умиляться по этому поводу из Хельсинки приехали люди, непосредственно приведшие Финляндию в блок, - президент Саули Ниинистё и глава дипломатического ведомств Пекка Хаависто. От последнего нужна только подпись в документе, который будет храниться в Вашингтоне. За ним, как ожидается, прибудет американское начальство в лице госсекретаря Энтони Блинкена.

Впрочем, на фоне праздничной эйфории в финских верхах у простых граждан, как это часто бывает после сделанного серьезного шага, сейчас возникают сомнения в правильности решения стать частью Североатлантического альянса. С точки зрения обычного жителя страны решение о членстве в блоке стало внезапным для всех.

Поэтому сегодня крупнейшая финская газета «Хельсингин Саномат» задается непростыми вопросами: сможет ли Финляндия при желании выйти из состава НАТО? Работает ли на практике 5-я статья устава блока о совместной обороне в случае нападения на одного из членов альянса? Кто решает, появятся ли на территории страны натовские базы и ядерное оружие? Принимаются ли решения в штабе НАТО совместно или все определяют США? Придется ли финским солдатам воевать в других странах за чужие территории и интересы?

На какие-то вопросы дан четкий конкретный ответ: про членские взносы, квоту финнов в штабе альянса. А на другие ответы уклончивы и туманны. Например, на вопрос «А если США возглавит Трамп?» дан ответ: «Это будет уже не тот Трамп, что прежде». Короче, зачем портить читателям праздник серьезными мыслями? Тем более, что с сегодняшнего дня отвечать на эти и многие другие вопросы будут уже не в Хельсинки.