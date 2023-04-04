Фото: Оксана ЗУЙКО

На полках книжных магазинов появились «книги доброты». Распознать их легко по расположенному рядом баннеру «Читай и помогай!». В этой лаконичной фразе отражена суть одноименного проекта крупнейшего российского издательства: 10 рублей с продажи каждой книги идут на поддержку благотворительных организаций.

Среди них - Фонд помощи хосписам «Вера», благотворительные фонды «Дом с маяком», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость», Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу», Благотворительный центр «Верю в чудо», «МойМио» Фонд, Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Идею проекта «Читай и помогай» предложили сотрудники издательства. Это не первый случай, когда коллективная инициатива воплощается на практике. Например, недавно в крупнейших больницах Москвы «Эксмо» открыло библиотеки, в которых насчитывается уже больше 3,2 тысячи книг. Причем, библиотечные фонды формировались по рекомендациям врачей – именно они подсказали издательству, какая литература не просто заинтересует пациентов, но и мотивирует их на выздоровление и скорейшее возвращение к полноценной жизни. Издательство будет расширять сеть больничных библиотек не только в Москве, но и в регионах.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Проект «Читай и помогай» - всероссийский: с первого же дня его поддержали больше 100 книжных магазинов, выставив на полки «книги доброты» - яркие образцы классической и современной прозы, научно-прикладной литературы.

- Издательством отобраны самые продаваемые книги - чтобы читатели сразу заметили наш проект. Это поможет собрать как можно больше денег для поддержки благотворительных организаций. В проекте будет много популярных книг у молодежи, и надеюсь, что наши молодые читатели будут с удовольствием их покупать. В целом для нас крайне важно вовлечь читателей в благотворительность. Да, сейчас многие из них сами испытывают трудности. Но есть один, казалось бы, парадоксальный способ их преодолеть. Он описан в наших книгах, с ним я сталкивался и в жизни: если вы хотите решить свои самые сложные проблемы – начните с помощи кому-то другому, - рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.