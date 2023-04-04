Завод "Москвич" показал новый седан "Москвич 6" Фото: Иван МАКЕЕВ

Каким будет новый седан "Москвич 6"

Возрожденный автозавод «Москвич» показал новый седан (закрытый кузов с багажником) — он поступит в продажу с маркировкой «6». Модель продемонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину. Тот описал свои впечатления:

— Яркий динамичный седан. Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу.

Напомним, когда автоконцерн «Рено», которому ранее принадлежал завод на Волгоградском проспекте, решил уйти из России, столичное правительство решило выкупить предприятие и возродить. Чтобы коллектив не потерял работу, решили сотрудничать с китайскими производителями. Договорились с фирмой JAC на поставку в Москву машинокомплектов. В Поднебесной производят основные комплектующие, а у нас на предприятии этот «конструктор» собирают в машину и ставят на нее шильдик «Москвич».

По планам завода сначала освоили крупноузловую сборку, далее перейдут к мелкоузловой и начнут замещать комплектующие на отечественные. Фото: Иван МАКЕЕВ

По планам завода сначала освоили крупноузловую сборку, далее перейдут к мелкоузловой и начнут замещать комплектующие на отечественные. В идеале наладить выпуск полностью российских авто. На это отвели шесть лет. С нуля создавать машину долго и затратно: по оценкам автоэкспертов только разработка автомобильной платформы — базы, на которой уже делают разные модели — обходится в 1 млрд долларов. Поэтому решили, что целесообразнее найти партнеров.

Если первое творение завода «Москвич 3» это JAC JS4, то «Москвич 6» — JAC J7. А точнее его рестайлинг версия (т.е. обновленная) Sehol A5 Plus. «Сехол» — название для китайского рынка. А если копнуть еще глубже, то можно узнать, что модель разрабатывали вместе с концерном Volkswagen.

Сравнить новинку можно с Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, Skoda Octavia — это средний класс.

Если первое творение завода «Москвич 3» это JAC JS4, то «Москвич 6» — JAC J7. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда начнут продавать седан "Москвич-6"

Продажи начнутся во второй половине 2023 года. Цена пока не объявлена. «Китайцы», которые в основе нашей «шестерки», в России продают от 2 млн рублей. Также в ближайшее время «Москвич» презентует еще одну модель — под номером «5».

Характеристики седана "Москвич-6"

Длина 4,78 м

Ширина 1,82 м

Высотой 1,492 м

Колесная база 2,77 м

Привод передний.

Объем двигателя 1,5-литра, турбированный.

184 лошадиных силы.

Трансмиссия — механика или робот (разновидность автомата).

В салоне цифровая приборная панель с дисплеем около 26 см, функция автоматического складывания боковых зеркал, камера с обзором на 360 градусов и электропривод двери багажника.

* Официально информацию о движке и коробке завод не публиковал — данные приводим на основе характеристик китайского прототипа.