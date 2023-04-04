Что скрывает семья Тепляковых за суперуспехами детей: родители вундеркиндов манипулируют цифрами и фактами

Психфак МГУ, помнится, Алиса собиралась закончить за 2 года вместо пяти

Так уж повелось: Евгений Тепляков - многодетный отец восьмерых вундеркиндов от 0 до 10 лет – выдает в соцсетях яркие факты о том, какие хваткие до наук у него малыши растут. Но начинаешь искать подтверждение, оказывается, не так ярок факт, как его малюют. Помните историю с корочкой педагога-психолога, которую выдали на одном из сайтов Алисе в прошлом году? Преподносилось это публике как подтверждение компетентности девочки как профессионала, мол, теперь ребенок имеет право давать консультации частные за 50 тысяч рублей в час. Правда, как оказалось, получить такую «корочку» можно за 290 рублей, нащелкав ответы наугад. Рассказ о новых рекордах 10-летней Алисы и 9-летнего Хеймдалля тоже вызвал вопросы у посетителей соцсетей.

БАКАЛАВР ЗА СЕМЕСТР

Две свежих записи появились на сайте Реестра рекордов России.

«Наибольшее количество зачетных единиц при обучении в ВУЗе за семестр ДЕТИ». В категории 10 лет рекордсменка Алиса Теплякова с 154 единицами. В категории 9 лет - Хеймдалль Тепляков, у него 60 единиц.

Незадолго до публикации папа детей «прогрел аудиторию» постом в семейном блоге, рассказав, что для получения степени бакалавра в России необходимо набрать 240 ЗЕ (зачетных единиц). И это за четыре года. А Алиса с Хемиком программу вузовскую как орешки щелкают, вот, мол, официальное подтверждение.

Ого, циферки! Психфак МГУ, помнится, Алиса собиралась закончить за 2 года вместо пяти. В новом вузе, который родители держат в секрете, и вовсе включили режим турбо? Прогноз очевиден: недостающие зачетные единицы Алиса легко наберет за второй семестр и первый курс закончит бакалавром.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ – ЗЕ?

- В зачетных единицах измеряется объем образовательной программы. Используют их все вузы, потому что так указывается объем программы в образовательных стандартах. Трудоемкость программ стала измеряться так в 2009 году, и выпускники получают дипломы, в которых указано количество зачетных единиц, почти полтора десятка лет. Параллельно используется и система академических часов. Одна зачетная единица равна 36 часам, - объяснила «КП» Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, председатель Экспертного совета при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям». - Объем любой образовательной программы четко регламентирован. Например, на однопрофильном бакалавриате он не может превышать 240 зачетных единиц за все годы. Объём не зависит от формы обучения, применяемых образовательных технологий, использования сетевой формы или наличия у студента индивидуального учебного плана. Всегда указан в стандарте и максимальный объем программы, который студент может освоить за учебный год. Чаще всего это 70 зачетных единиц. Порог бывает и ниже - например, по направлению подготовки «Психология» за год можно освоить не более 60.

- Можно ли получить нужное количество зачётных единиц досрочно?

- Законодательство дает возможность обучаться ускоренно. Процесс регламентируется локальным актом вуза. При переводе принимаются во внимание способности, особенности и образовательные потребности студента. Но и здесь осваиваемый за год объем программы имеет свой потолок. По самым разным направлениям — «Экономике», «Менеджменту», «Специальному дефектологическому образованию», «Психолого-педагогическому образованию», «Прикладной информатике» и многим другим — он не может превышать 80 зачетных единиц в год.

- Но тут 154 за один семестр...

- Приведенные цифры теоретически возможны, если студент учится сразу на двух специальностях (если говорить о 60 ЗЕ — прим. Ред.) или осваивает одновременно четыре (чтобы получить 154 ЗЕ — прим. Ред.). При этом все в формате ускоренного обучения. Это крайне маловероятно, но другого объяснения такому количеству зачетных единиц найти сложно.

Евгений Тепляков - многодетный отец восьмерых вундеркиндов от 0 до 10 лет – выдает в соцсетях яркие факты о том, какие хваткие до наук у него малыши растут

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Умножим 154 единицы на 36 часов – получится 5544 часа. В месяц – 1384. В сутки, если считать вместе с выходными, - около 46. Это как?

- Вот и мне непонятно, как студентке это удалось физически, - удивилась сотрудница деканата филфака одного из ведущих столичных вузов.

Мол, невозможно прослушать наперед 15 часов лекций, отзаниматься 16 часов на практических занятиях и еще 30 часов самостоятельно отработать. Потом сдать зачет и экзамен, и только тогда будет считаться, что дисциплина «закрыта». И даже если студентке поставили «автоматы» (один из бонусов системы для тех, кто набрал нужное количество ЗЕ в течение семестра – Ред.), все равно нужно «отработать» положенные часы. Да и вряд ли вуз согласится организовывать одной единственной студентке индивидуальную ускоренную программу, индивидуальное расписание, еще и напрягать преподавателей. И все это ради рекордов?

ВУЗОВ – НЕСКОЛЬКО

Тайна ударной учебы раскрылась после звонка в Реестр рекордов России.

- У нас есть подтверждающие документы всех зачетных единиц детей, - заверили меня. – Зачетные книжки, контрольные, курсовые, экзамены, рейтинговые таблицы, письма-подтверждения от вузов… Не фото и не ксерокопии, которые можно подделать, а сканы.

И вузов оказалось несколько: у Алисы – отчеты из пяти университетов, у Хемика – из трех. Какие именно, в Реестре не стали называть.

Тогда наша арифметика меняется. Делим общее число ЗЕ на число вузов и получаем: у Алисы 30,8 единиц за семестр, у Хемика – 20. У Алисы максимум, однако, как мне объяснили, это не значит, что девочка круглая отличница: 30 единиц можно заработать и с пятерками, и с тройками.

ЕЩЕ ФАКТЫ

- Детские рекорды, связанные с учебой, в Реестре редкость. Нашла только десятиклассника, который лихо воспроизводит по памяти самое большое количество знаков числа Пи.

- В основном у нас дети-рекордсмены по титулам, завоеванных на конкурсах талантов и красоты, - рассказали мне регистраторы рекордов. - Из свежих достижений – девочка-кадет с наибольшим количеством орденов и медалей, полученных за пять лет. Награды творческие, конечно, не военные.

- Тепляковы зато рекордсмены по рекордам. В Реестре есть записи разных лет: самая юная третьеклассница, самая юная школьница, освоение школьной программы в самом юном возрасте… Теперь вот зачетные единицы. В 10 и в 9 лет. Но ведь конкурентов у них нет. Мастерство формулировки рекорда – половина успеха?

- Главное требование к рекорду – его измеряемость, а не формулировка. Что касается возраста, то у детей до 16 лет рекорды регистрируем по годам. С Тепляковыми мы знакомы уже шесть лет. Они регулярно чем-то удивляют.

КСТАТИ

Можно ли учиться одновременно в нескольких университетах?

«По действующему законодательству, бесплатное высшее образование в России гарантируется на конкурсной основе при получения гражданином образования данного уровня впервые, - сообщили на запрос «КП» в Минобрнауки. - Абитуриент может быть зачислен на обучение за счет федерального бюджета в одну образовательную организацию на одну образовательную программу.

Вместе с тем законом об образовании установлено право обучающихся на одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ.

Таким образом, законодательством не ограничено количество университетов и количество образовательных программ, по которым может обучаться студент. Например, за счет средств федерального бюджета он осваивает одну образовательную программу, а другую - на основании договора об оказании платных образовательных услуг.»