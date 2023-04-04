42% россиян предлагают помочь участникам СВО и их семьям с жилищным вопросом

34% считают важным обеспечить участников спецоперации высокими пенсиями, которых бы хватало на достойную жизнь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России появится фонд поддержки участников СВО и их близких. За каждой семьей закрепят персонального соцработника, который будет консультировать их и помогать оформить все положенные субсидии. Большинство россиян не только одобрили эту идею, но также предложили расширить помощь военнослужащим. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 42% россиян считают нужным оказать участникам СВО и их семьям помощь в решении жилищных вопросом: кому-то предоставить квартиры, кому-то помочь получить жилплощадь побольше, решить вопрос с ипотекой, а кому нужно – помочь переехать и обосноваться на новом месте.

«Я считаю, им всем нужно простить кредиты и выделить хорошее жилье», - говорит участница опроса.

Еще 34% считают важным обеспечить участников спецоперации высокими пенсиями, которых бы хватало на достойную жизнь.

А еще 29% считают нужным выдавать бойцам и их родным путевки в санаторий. Это поможет им восстановить и физическое, и психологическое здоровье.

По 28% россиян проголосовали за погашение всех кредитов, которые сейчас остаются за военнослужащими или членами их семей, а также за предоставление их детям бесплатного образования: бесплатных садиков, бесплатных вузов.

Еще 27% россиян заботятся о душевном состоянии бойцов СВО и их семей, ведь боевые действия накладывают отпечаток на психику любого человека. Именно поэтому участники опроса предлагают создать центры бесплатной психологической помощи, чтобы с военнослужащими работали лучшие психологи, давали личные и групповые консультации, помогли бы им пережить тяжелый период и вернуться к мирной жизни.

Россияне перечислили виды помощи, которую нужно оказать военным и их близким

26% респондентов предлагают помогать бойцам СВО с трудоустройством. Ведь кто-то может захотеть сменить работу, а после длительного перерыва это может быть не так просто.

И еще 7% считают правильным предоставить таким семьям авто. Личный транспорт лишним не бывает особенно, если семья большая, считают участники опроса.

И, наконец, оставшиеся 5% выбрали вариант «другое», но заявили, что считают нужным предоставить участникам спецоперации все перечисленные виды помощи, а также любые другие льготы, которые может позволить себе государство.

«Все льготы для участников. Внимание, уважение, почитание. Они достойны», - говорит участник исследования.

«Надо предоставить все возможные льготы нашим ребятам, ту даже разговора нет», - кивает другой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,4 тысячи человек.