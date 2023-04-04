Кто отправил террористку убивать Владлена Татарского: Бежавший на Украину экстремист вербует диверсантов из оппозиционеров

Террористку завербовали украинцы Фото: СКР

Взрыв в кафе Петербурга и убийство военкора Владлена Татарского 26-летней Дарьей Треповой оказались спецоперацией, которую провели украинские спецслужбы. Как рассказали в НАК, агенты Незалежной завербовали террористку через людей из ФБК (признан иноагентом и террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ). Треповой скидывали четкие инструкции, которые она прилежно выполняла. Сначала она втерлась в доверие к активистам-патриотам, а позже на творческом вечере передала военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой. При этом, если верить опубликованным деталям допроса Треповой, ею руководил бежавший из России на Украину журналист Роман Попков. «КП» разобралась в сложной цепочке и вышла на сеть, через которую россиян вербуют в диверсанты.

«Я ГОСТЬ ОРАНЖЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

На допросе Дарья завила, что ее начали вербовать в украинские ряды, пообещав должность редактора в украинском издании. При этом в Сети упоминалась фамилия того самого Романа Попкова. Ранее журналист жил в России и работал в оппозиционных СМИ, а позже перебрался на Украину, где пишет теперь для местного издания. При этом биография корреспондента еще при жизни в России была далека от идеальной.

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Попков родом из Брянска. В Москве за ним уже давно пристально следили силовики. У полиции он состоял на спецучете: «участвует в несанкционированных митингах, лидер неформальной организации, Ранее был судим за хулиганство. В декабре 2003 года был задержан за то, что закидал яйцами министра МВД Грызлова в гостинице «Россия». Член партии «нацболов»*, один из лидеров партии Лимонова*».

О своих взглядах Роман и сам не раз писал в соцсетях, когда еще жил в России:

«Я входил в ближайшее окружение Лимонова, непосредственно участвовал в принятии всех важнейших партийных решений. Я был гауляйтером Московского отделения НБП* и членом ЦК НБП*, я был ответственным за все специальные акции НБП*. В 2003-2006 годах был третьим человеком в партийной иерархии - надо мной был только Лимонов и его заместитель. Я очень хорошо помню, как осенью 2004 года принимали решения о поддержке Оранжевой революции. Я помню, как на Украине находили убежище нацболы*-эмигранты. А первыми гостями Оранжевой революции были мы с Леной Боровской (в соцсетях записана как жена Попкова – Ред.). Я могу книгу написать «НБП* и Оранжевая революция».

Попков всеми силами поддерживал Майдан на Украине. Роман также состоял в признанной нежелательной «Открытой России» Ходорковского (признан иноагентом).

Взрыв произошел на творческом вечере Фото: СОЦСЕТИ

ВЕРБОВКИ И ДИВЕРСИИ

После Майдана радикал перебрался на Украину. Он не скрывает, что действительно работает там журналистом. Однако обвинения в работе с Треповой Попков пока отрицает, хотя косвенно и признает, что занимается вербовкой и диверсиями.

- Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, я тоже на нее подписан, - косвенно подтвердил в своих соцсетях слова Треповой Попков. - Я давно живу в Киеве, специализируюсь на освещении партизанского движения. Помимо этого, с командой товарищей-волонтеров веду телеграм-каналы, которые посвящены хронике русского партизанского движения, русской вооруженной борьбе против режима.

При этом в украинских радикальных чатах Роман состоял еще до спецоперации – примерно с августа 2021 года.

«КП» изучила группы в мессенджерах, администраторство в которых Попков приписывает самому себе. Каждый чат посвящен вербовке российских диверсантов, призывам к поджогам и т.д.

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«За этот год десятки и сотни людей приняли вызов. Они стали на путь борьбы, они стали партизанами. Путь борьбы — это билет в вечность», - пафосно призывают в группе Романа начать диверсии на территории России.

В своих группах Роман при этом активно пиарит тех самых диверсантов, устроивших нападение на брянские села. По некоторым данным, Попков тесно дружит с создателем этой диверсионной группы. В описании групп «журналист» оставил и контакты для обратной связи, сопроводив их подписью: «для ваших подвигов».

«СЕТЬ ДИВЕРСАНТОВ»

Судя по всему, Роман курирует одну из ячеек, которая вербует в России диверсантов. О сети такой подпольной структуры со ссылкой на силовиков рассказывали СМИ. По данным изданий, в нее уже завербованы несколько тысяч человек в России. Если верить этим данным, активистам из нее давали разные задания через даркнет. Вербовка людей происходит через телеграмм-каналы и боты.

Сама Дарья на допросах признает, что работала в интересах Украины и хотела после всего уехать из страны. По ее словам, она выполняла задания, которые получала от своего куратора. За это, как сообщают, она получала деньги.

Террористка принесла скульптуру, которая взорвалась Фото: КП-Петербург

Сначала террористка в течение полугода втиралась в доверие к петербургским патриотам, пыталась участвовать в благотворительных акциях, на которых пересекалась с Владленом Татарским. Все это, по словам экспертов, говорит о тщательно продуманном плане, который разработали в украинских спецслужбах.

Встреча с Владленом Татарским должна была стать для нее последней миссией перед отъездом из страны. Ту самую статуэтку, которая позже взорвалась, по ее словам, ей передал таксист в Москве. Но Дарья якобы не знала, что та детонирует. Однако на опубликованном видео момента теракта видно, как террористка перед самым взрывом, испуганно смотрит на свой «подарок» и машет руками.

А так она выглядела до взрыва Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас все связи Дарьи с украинскими спецслужбами тщательно изучают следователи. Самой же террористке грозит до 25 лет колонии.

* - признаны экстремистской организацией, запрещены в РФ

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