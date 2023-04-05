"Новая зима придет, и мы посмотрим, как Европа будет к ней готовиться": Кому и за сколько Россия продает нефть и газ

Российская нефть сейчас дешевая, и за ней в очереди десятки покупателей Фото: REUTERS

Начнем со смелого заявления: 2022 год финансово не подкачал. По последним данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России минерального топлива (нефть, природный газ, нефтепродукты, уголь) в прошлом году вырос на 43% и достиг $383,7 млрд. Это 65% всего российского экспорта. Что будет дальше? Насколько сильно западные санкции ударят по торговле энергоносителями (и по бюджету страны)? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

ГОД БЫЛ УДАЧНЫМ

- Пока нам жаловаться не приходится, - говорит наш собеседник, - хотя мы понимаем, что 2023 год будет сложнее. Во многом потому, что цены в 2022 году были намного выше. Вспомним, год назад нефть стоила под $140 за баррель. Очень высокая цена. И в 2022-м значительная часть наших энергоносителей шла в Европу.

В апреле американцы ввели эмбарго на наши нефть и нефтепродукты (дизельное топливо, мазут, керосин и т. д. - Ред.). А затем были приняты санкции ЕС: с 5 декабря - эмбарго на поставку нефти, с 5 февраля 2023 года - на поставку нефтепродуктов. В 2022 году мы также активно поставляли газ европейцам. Но был взорван «Северный поток», «Северный поток-2» так и не заработал. И сейчас доля нашего газа на Западе - 6%. Раньше была 40%.

- Как Европа компенсирует потери?

- Европейцам дважды повезло.

Во-первых, до середины прошлого года работал «Северный поток», и западные страны закачивали газ в хранилища. Этого объема вполне хватило на зиму, которая была теплой. К тому же они сильно сократили потребление - на 20%. Некоторые предприятия остановились, не выдержав высоких цен на газ и электричество.

Во-вторых, сказались ковидные ограничения в Китае, который весь год сидел на карантине. И те объемы СПГ (сжиженного природного газа), которые должны были идти в Поднебесную, были перепроданы в Европу. Цены, конечно, были беспрецедентные (расчетная цена газа в Европе в 2022 году составила в среднем $1260,8 за тысячу кубометров, что в несколько раз превышает средние показатели за последние пять лет. - Ред.). Такие расходы сильно сказались на экономике Евросоюза.

А что Европа? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОСТАВЛЯЕМ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ

- Мы тоже пострадали. Сколько бюджет потерял от такого резкого сокращения экспорта газа?

- Давайте считать. В этом году мы недопоставим в Европу 100 - 140 млрд кубов газа. Это приличные цифры. Если бы мы продавали 1000 кубов за 500 долларов, как торгуется на бирже сейчас, то получили бы около 50 млрд. Часть выручки пошла бы в бюджет. Но, к сожалению, ныне мы поставляем в 10 раз меньше, чем раньше.

- А что мы делаем с излишками газа?

- Мы их просто не добываем. Однако есть надежда на рост внутреннего потребления из-за газификации.

- Как сокращение добычи сказывается на внутренней экономике?

- Пока рабочих мест меньше не становится.

- Насколько Россию выручает Китай по экспорту газа?

- По «Силе Сибири» мы поставляем около 20 млрд кубов в год. Есть надежда, что будут брать больше. В планах построить «Силу Сибири-2», идет проектирование. Заявлены объемы до 100 млрд кубов.

Цены на газ в Европе в 2022 году были беспрецедентные! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ПРОТИВ ТРУБ

- Зато в ближайшей перспективе строительство газового хаба в Турции. Сможем с его помощью восстановить поставки в Евросоюз, учитывая, что европейские политики заявляют об отказе от нашего газа?

- Несмотря на громкие слова, Европа официально от российского газа не отказывается. Никаких жестких санкций не было даже против Газпрома. Если помните, то и Газпромбанк был выведен из-под запретов как банк расчетов за газ. Очевидно, что европейцам нужен наш газ. Сейчас их политики пребывают в эйфории - «прожили зиму без России!». Они думают, если в последние месяцы не закачивали наш газ в свои хранилища и обошлись без нас, то, видимо, и дальше будет так же. Но новая зима придет, и мы посмотрим, как они будут к ней готовиться. С нашей стороны газовый хаб может быть построен быстро. Главное, чтобы покупатель с той стороны перезаключил контракты и наладил сотрудничество.

- Не выгоднее ли сделать ставку на заводы сжиженного природного газа (СПГ), чем на газопроводы?

- В 2022 году мы поставили рекордный объем сжиженного газа, потому как его не коснулись никакие санкции. Примерно 33 млн тонн мы получили и отдали: половину - в Европу, половину - в Азию. В планах - расширение объемов поставок. Но есть проблема с оборудованием и технологиями. Они иностранные. Мы, конечно, пытаемся импортозаместиться, но пока с трудом. Хотя останавливаться не собираемся, СПГ - перспективное направление, его, в отличие от трубопроводного, можно поставлять по всему миру.

Сравним? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЕ УПУСТИТЬ ШАНС ЗАРАБОТАТЬ

- После санкций основные покупатели нашей нефти и нефтепродуктов - Индия и Китай. Пишут, что мы продаем им с большим дисконтом. Нет ли ощущения, что продешевили?

- Это иллюзия, поддерживаемая западными СМИ. Если посмотрим статистику таможенных служб Китая и Индии, то увидим: дисконт от нефти Brent небольшой - всего 5 - 10 долларов с барреля (Brent - эталонная марка, которая является основой для ценообразования других сортов. - Ред.). Скидка никак не $20 - 40, как писали. И тем не менее российская нефть сейчас дешевая, и за ней в очереди десятки покупателей. Вы удивитесь, но в этой очереди есть страны Ближнего Востока, которые сами добывают нефть, - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Им дан зеленый коридор в Европу. Они поставляют туда свою нефть по рыночной цене без всяких скидок. А для внутреннего рынка берут дешевую российскую нефть и нефтепродукты. Многие сейчас хотят купить наши мазут, авиакеросин, дизельное топливо. У нас такого еще не было, даже столь больших объемов нет, чтобы удовлетворить все заявки.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Есть где развернуться

- В числе претендентов на сотрудничество страны Африки. Какие там перспективы?

- Африка вполне платежеспособна. Тот же Китай давно с ней работает. Правда, спрос на саму нефть там не так высок - мало нефтеперерабатывающих заводов. Но они заинтересованы в нефтепродуктах, что для нас тоже хорошо. Кроме того, это рынок, где можно торговать без всяких дисконтов. Плюс возможность расширения поставок.

- Куда еще мы можем расширяться?

- Латинская Америка, Юго-Восточная Азия.

- Какие трудности нас еще могут ждать?

- Самое большое препятствие - эмбарго - мы преодолели. Есть проблемы с доходами бюджета, но это нормализуется. Остальном мы все преодолеем.