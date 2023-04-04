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Политика4 апреля 2023 20:15

Украина уже закончилась: В Киеве скоро поймут страшную правду

За это украинцы должны "благодарить" своего нынешнего президента Владимира Зеленского
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Кто не погибнет, тот сбежит, чтобы уже не вернуться

Кто не погибнет, тот сбежит, чтобы уже не вернуться

Фото: EAST NEWS

А вы знаете – Украина закончилась. Я впервые это понял зримо и ощутимо, разглядывая на днях опубликованную The Times инфографику по украинской демографии на основе данных ООН, сравнив 2021-й и 2023-й годы. Там реально страшная картина для этой страны. Инфографика напоминает дерево с очень неравномерно распределившейся кроной.

Дан срез по возрастам – 10-летние, 20-летние, 30-ти и 40-летние мужчины и женщины. И так далее. И вот что касается возраста 40+ и 20-, там все более-менее обстоит нормально. Есть убыль, но незначительная. А вот все, что внутри этого диапазона – от 20-ти до 40-ка лет – там картина такая, что краше в гроб кладут.

Самая потрясающая убыль у 20-летних. Если в 2021-м на Украине было порядка 200 тысяч молодых и мужчин и примерно столько же женщин данного возраста, то в начале нынешнего года от юношей и мужчин осталось не более 70 тысяч человек, а от девушек и женщин и того меньше – 50 тысяч. От 350 тысяч 30-летних мужчин осталось не более 200 тысяч человек, а аналогичная с точностью до 10 тысяч такая же картинка и по женщинам это возрастной категории. На 100 тысяч уменьшилось количество 35-летних мужчин (с 400 тысяч до 300, тысяч на 60 стало меньше 35-летних женщин – с 400 тысяч до порядка 330-340 тысяч.

Это посчитаны все, кто живет на Украине – и тусит по городским барам и ресторанам или работает, и пашет землю в селах, и воюет в ВСУ, и так далее. Да, какая-то часть, и весьма значительная, мужского населения в группе от 20 до 40 лет в боевых действиях. Столько же, если не больше тушкой или чучелом всеми правдами и неправдами свалили за кордон. У женской половины совершенно точно все эти "потери" выехали с Украины в другие страны, где обустроились, как смогли.

Циничную вещь скажу – самое страшное, что это даже не погибли, а свалили и не вернутся. Страшное, естественно, для Украины. Страна с такой демографической "кроной" не выживет от слова никогда.

Кстати, сам силуэт кроны, в принципе, повторяется из года в год, что вполне объяснимо. 20-летняя молодежь активна, склонна к риску и потому без страха начала ехать в ту же Европу, как только появилась там возможность легально или нелегально поработать после получения безвизового режима с ЕС. А после 40 многие уже возвращаются, потому что там не выдерживают конкурентной борьбы за рабочее место, да и худо-бедно появляются какие-то накопления. Но такие абсолютные показатели – это, извините, антирекорды режима Зеленского.

Как подсчитал один эксперт, в группе от 20 до 40 лет Украина лишилась примерно 1 750 тысяч мужчин. Той самой возрастной категории, которая наиболее активна, в том числе и социально, состоятельна и, извините, является производителями. По другим данным, страна лишилась примерно 2-х миллионов мужчин этой возрастной группы. И соответствующего количества женщин.

Можно десятки и сотни раз занюханному, извините, нанюханному Зеленскому кричать из бункера о "перемоге над москалями", можно фантазировать насчет "чудо-оружия" и даже ядерных вооружений, но на простой ответ не сможет дать ответ ни Зеленский, ни самый умный украинский ученый (если там таковые остались) - а рожать на Украине в ближайшие годы кто будет? А кто будет работать? Кто станет создавать тот самый ВВП, который, по обещаниям Зеленского, будет расти, как дрожжевое тесто?

Некоторые украинские СМИ уже начали догадываться о том, что происходит: "Эксперты уже задаются вопросом, а что дальше? Какую Украину мы создаем в борьбе с Россией? Пока что война этот вопрос риторический, но чем ближе мы будем к завершению конфликта тем больше будет вопросов, но никто пока не хочет задумываться о том, что сейчас происходит мясорубка Украинский нации!

Молодежь массово покидает страну, а на передовой гибнут лучшие представители страны, что по итогам мы получим: низкую рождаемость, отсутствие молодежи и перспектив в стране с разрушенной экономикой/промышленностью, рабские условия кредита от МВФ?

Неужели все жертвы были для этого? Итог - сокращение нации".

Но и они ошибаются. Не сокращение, а самоликвидация. А вы думали, что про "борьбу до последнего украинца" было сказано разными западными лидерами ради красного словца? Хо-хо-хо, вы их плохо знаете. Кто не погибнет, тот сбежит, чтобы уже не вернуться. И сделал это простой криворожский комик Вовчик Зеленский, поигравший в КВН и на рояле. А что еще будет к концу 2023-го или в начале 2024-го, и подумать страшно.

Была такая страна Украина. К счастью, недолго.

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