Украина уже закончилась: В Киеве скоро поймут страшную правду

Кто не погибнет, тот сбежит, чтобы уже не вернуться Фото: EAST NEWS

А вы знаете – Украина закончилась. Я впервые это понял зримо и ощутимо, разглядывая на днях опубликованную The Times инфографику по украинской демографии на основе данных ООН, сравнив 2021-й и 2023-й годы. Там реально страшная картина для этой страны. Инфографика напоминает дерево с очень неравномерно распределившейся кроной.

Дан срез по возрастам – 10-летние, 20-летние, 30-ти и 40-летние мужчины и женщины. И так далее. И вот что касается возраста 40+ и 20-, там все более-менее обстоит нормально. Есть убыль, но незначительная. А вот все, что внутри этого диапазона – от 20-ти до 40-ка лет – там картина такая, что краше в гроб кладут.

Самая потрясающая убыль у 20-летних. Если в 2021-м на Украине было порядка 200 тысяч молодых и мужчин и примерно столько же женщин данного возраста, то в начале нынешнего года от юношей и мужчин осталось не более 70 тысяч человек, а от девушек и женщин и того меньше – 50 тысяч. От 350 тысяч 30-летних мужчин осталось не более 200 тысяч человек, а аналогичная с точностью до 10 тысяч такая же картинка и по женщинам это возрастной категории. На 100 тысяч уменьшилось количество 35-летних мужчин (с 400 тысяч до 300, тысяч на 60 стало меньше 35-летних женщин – с 400 тысяч до порядка 330-340 тысяч.

Это посчитаны все, кто живет на Украине – и тусит по городским барам и ресторанам или работает, и пашет землю в селах, и воюет в ВСУ, и так далее. Да, какая-то часть, и весьма значительная, мужского населения в группе от 20 до 40 лет в боевых действиях. Столько же, если не больше тушкой или чучелом всеми правдами и неправдами свалили за кордон. У женской половины совершенно точно все эти "потери" выехали с Украины в другие страны, где обустроились, как смогли.

Циничную вещь скажу – самое страшное, что это даже не погибли, а свалили и не вернутся. Страшное, естественно, для Украины. Страна с такой демографической "кроной" не выживет от слова никогда.

Кстати, сам силуэт кроны, в принципе, повторяется из года в год, что вполне объяснимо. 20-летняя молодежь активна, склонна к риску и потому без страха начала ехать в ту же Европу, как только появилась там возможность легально или нелегально поработать после получения безвизового режима с ЕС. А после 40 многие уже возвращаются, потому что там не выдерживают конкурентной борьбы за рабочее место, да и худо-бедно появляются какие-то накопления. Но такие абсолютные показатели – это, извините, антирекорды режима Зеленского.

Как подсчитал один эксперт, в группе от 20 до 40 лет Украина лишилась примерно 1 750 тысяч мужчин. Той самой возрастной категории, которая наиболее активна, в том числе и социально, состоятельна и, извините, является производителями. По другим данным, страна лишилась примерно 2-х миллионов мужчин этой возрастной группы. И соответствующего количества женщин.

Можно десятки и сотни раз занюханному, извините, нанюханному Зеленскому кричать из бункера о "перемоге над москалями", можно фантазировать насчет "чудо-оружия" и даже ядерных вооружений, но на простой ответ не сможет дать ответ ни Зеленский, ни самый умный украинский ученый (если там таковые остались) - а рожать на Украине в ближайшие годы кто будет? А кто будет работать? Кто станет создавать тот самый ВВП, который, по обещаниям Зеленского, будет расти, как дрожжевое тесто?

Некоторые украинские СМИ уже начали догадываться о том, что происходит: "Эксперты уже задаются вопросом, а что дальше? Какую Украину мы создаем в борьбе с Россией? Пока что война этот вопрос риторический, но чем ближе мы будем к завершению конфликта тем больше будет вопросов, но никто пока не хочет задумываться о том, что сейчас происходит мясорубка Украинский нации!

Молодежь массово покидает страну, а на передовой гибнут лучшие представители страны, что по итогам мы получим: низкую рождаемость, отсутствие молодежи и перспектив в стране с разрушенной экономикой/промышленностью, рабские условия кредита от МВФ?

Неужели все жертвы были для этого? Итог - сокращение нации".

Но и они ошибаются. Не сокращение, а самоликвидация. А вы думали, что про "борьбу до последнего украинца" было сказано разными западными лидерами ради красного словца? Хо-хо-хо, вы их плохо знаете. Кто не погибнет, тот сбежит, чтобы уже не вернуться. И сделал это простой криворожский комик Вовчик Зеленский, поигравший в КВН и на рояле. А что еще будет к концу 2023-го или в начале 2024-го, и подумать страшно.

Была такая страна Украина. К счастью, недолго.

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