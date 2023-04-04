Герой спецоперации «Z» рядовой Очиров продемонстрировал националистам свой глазомер

Рядовой Аюр ОЧИРОВ и Капитан Даниил Кизик

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не жалейте денег для получения известий (на разведку)».

ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ И СПАС МИРНЫХ ГРАЖДАН

Капитан Даниил Кизик

«Мотострелковая рота под командованием капитана Даниила Кизика, выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных боевиков. Боевая задача осложнялась нахождением в городе большого количества мирного населения, которых украинские националисты специально сосредотачивали в подвалах, используя их в качестве живого щита. Зная о том, что люди находятся в домах, Даниил Кизик отказался от применения нашими военнослужащими тяжелого вооружения. Подразделению Кизика приходилось вести бой и одновременно эвакуировать стариков, женщин и детей в безопасное место. В напряженных условиях ведения городского боя Кизик получил несколько контузий. Несмотря на это, проявляя смелость и самоотверженность, Даниил не покинул место боя и продолжил командовать подразделением. Благодаря грамотным действиям капитана Даниила Кизика и подчиненного ему личного состава, удалось избежать потерь среди российских военнослужащих, захватить позиции украинских националистов, а оставшийся в живых личный состав противника обратить в бегство».

ДЕСАНТНИК ПОКАЗАЛ ВРАГУ СВОЮ МЕТКОСТЬ

Рядовой Аюр ОЧИРОВ

«В ходе специальной военной операции старший наводчик рядовой Аюр Очиров, действуя в составе расчета орудия, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских войск. В один из дней противник, имея численное превосходство, предпринял попытку выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, расчет орудия Аюра Очирова открыл огонь по позициям врага. Благодаря профессиональным навыкам Аюра, его умению с высокой точностью определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, наводить орудие, расчетом было уничтожено две боевых бронированных машины, одна боевая машина пехоты, а также свыше отделения пехоты националистов. В результате скоротечного боя российские десантники не допустили прорыва нашей линии обороны. Противник понес существенные потери и был вынужден отступить».