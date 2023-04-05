Начнем готовиться к параду

Водителей просят в это время быть предельно внимательными, потому что улицы по маршруту следования техники будут перекрыты Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины Победы в Москве пройдет 7 мая 2023 года, говорится на сайте Кремля.

Эта репетиция в точности повторит саму праздничную программу. Вплоть до того, что даже сотрудники полиции и Федеральной службы охраны будут находиться на своих местах.

В прошлом году в пешей колонне на генеральной репетиции и на самом параде прошли офицеры, сержанты и солдаты, воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ, представители пограничных войск ФСБ, подразделения Росгвардии и МЧС. Их же участие ожидается и на этот раз.

Перед тем как вся техника собирается на Тверской улице прямо перед Красной площадью, она проходит практически через весь город - по Звенигородскому шоссе в сторону Садового кольца и дальше по Тверской-Ямской улице. А уже промаршировав по брусчатке, военные вместе с танками возвращаются обратно на улицу Нижние Мневники, но уже несколько другим маршрутом - колонна спускается с Васильевского Спуска, дальше через Кремлевскую набережную на улицу Воздвиженка, Новый Арбат и поворачивает на Садовое кольцо в сторону Звенигородского шоссе.

Водителей просят в это время быть предельно внимательными, потому что улицы по маршруту следования техники будут перекрыты.