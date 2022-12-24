Комедия «Гусарская баллада»: Рязанов пил водку, спасая эпизод, а Яковлев боялся лошадей

- Я вам задам еще один вопрос: вы плакать любите? - Три тысячи чертей!!! Фото: Кадр из фильма

В 1962 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Исполнявшие главные роли артисты проснулись знаменитыми, фразы ушли в народ, а фольклор обогатился анекдотами про поручика Ржевского.

Кинобалладе - 60 лет, а вот сама пьеса Александра Гладкова «Давным-давно», которая и стала основой фильма, гораздо старше. Написана она была в 1940-м, а в 1941-м ее поставили на сцене Центрального театра Красной армии. Но в театре пьеса не снискала успеха. Эльдар Александрович, имевший особое чутье на хиты, чуть подсократил текст, кое-что переделал и снял замечательное кино.

Голубкина обошла Фрейндлих

На главную роль Шурочки Азаровой режиссер планировал взять Алису Фрейндлих, она несколько раз приезжала на пробы в Москву, и никто уже не сомневался, что роль у нее в кармане. Однако в последний момент на Шурочку режиссер утвердил никому не известную второкурсницу ГИТИСа Ларису Голубкину, для которой это стало первым появлением на экране.

Перед Алисой Бруновной режиссер извинился: «Ваша неистребимая женственность мне не годится. Мне нужен... мальчик!» И клятвенно пообещал снять ее в другой картине. Надо сказать, не обманул.

До Фрейндлих на роль Шурочки пробовались Людмила Гурченко, Валентина Малявина, Татьяна Никулина и даже Светлана Немоляева.

Чтобы образ юного корнета был достоверным, Голубкину заставляли целыми днями ходить в мужском костюме и вырабатывать мужскую походку. Сама же Лариса Ивановна признавалась, что получала от съемочного процесса и от тренировок по верховой езде большое удовольствие. Конечно, в езде она поднаторела, однако трюки за нее выполняли профессионалы. Помните сцену, когда героиня Голубкиной прыгает на карету, в которой везут плененного генерала? Этот трюк вместо актрисы исполнил цирковой наездник Василий Роговой. В ролях других гусар отметились участники конной группы Михаила Туганова, который был постановщиком конных сцен.

Комик на роль Кутузова?!

- А девкой был бы краше... Фото: Кадр из фильма

Трудности возникли и с утверждением на роль Кутузова Игоря Ильинского, знаменитого комика. Незадолго до «Баллады» он сыграл самодура Огурцова в «Карнавальной ночи». Эльдар Рязанов вспоминал:

- Министр культуры Екатерина Фурцева после первого показа возмутилась: «Как Кутузов появляется на экране, зал ржет! Надо все зимние сцены переснять!»

Но Эльдар Рязанов не из тех, кто быстро сдается. Хитрый режиссер решил показать картину Алексею Ивановичу Аджубею, главному редактору «Известий» и одновременно зятю Хрущева. Фокус сработал: в приложении к газете «Неделя» вышла хвалебная рецензия, в которой была особо отмечена работа Ильинского. После такого уже никто не подумал, что эти сцены надо переснять с кем-то другим.

Крупные планы гусар, поющих песню «Давным-давно», снимали вовсе не на лошадях. Актеры сидели на грузовике и подпрыгивали в такт, будто скачут. И в этот самый момент Рязанов, находившийся на другой машине, заметил, как актеры, отыгравшие свои сцены, щедро наливают стакан водки Николаю Крючкову, которому еще только предстояло выйти на площадку. В голове режиссера мгновенно возникла яркая картинка, чем все это может закончиться. Он в мгновение ока спрыгнул с грузовика, подскочил к Крючкову, вырвал из его рук стакан, проорав: «Ваше здоровье, Николай Афанасич!» - и залпом выпил его огненное содержимое. Сцена была спасена.

Юрий Яковлев и кобылы

Эльдар Рязанов признавался: когда проходили пробы артистов на роль Ржевского (на нее претендовали также Вячеслав Тихонов, Сергей Юрский и Александр Лазарев-ст.), он поинтересовался у Юрия Яковлева, умеет ли тот скакать на лошади? Актер заверил: да я родился в седле! И вот надо снимать атаку, к Яковлеву подвели лошадь.

- По тому, как он посмотрел на нее, я понял, он видит ее в первый раз! А там в эпизоде нужно было скакать даже не галопом, а карьером (самый быстрый ход лошади. - Ред.)! - вспоминал Эльдар Александрович.

Но, собственно, деваться было некуда, Яковлев при помощи коллег взобрался в седло. Первые опыты были не очень удачными: несколько раз Яковлев оказывался на земле. Но через пару дней актер прилично держался в седле и, надо сказать, отлично отыграл сцену яростной конной атаки.

Съемочная группа «Гусарской баллады» в полном составе позирует в созданных с нуля интерьерах помещичьей усадьбы. Фото: Личный архив

Большие трудности возникли у киногруппы с поисками старой усадьбы.

- Часть событий происходила в имении небогатого помещика. Как ни странно, найти подходящую натуру оказалось делом довольно нелегким, - писал Эльдар Александрович в своих мемуарах. - После долгих поисков мы набрели на рощу вековых лип. Роща укрывала полуразвалившуюся церквушку и заросший ряской пруд. Мы решили, что церковь перестроим в здание усадьбы, вековые липы станут нашим парком, пруд очистим, установим скульптуры, разобьем клумбы, посадим цветы, возведем ограды - и у нас получится красивое и изящное поместье майора Азарова... Художники Михаил Богданов и Геннадий Мясников справились с этим на славу.

Трудиться, правда, пришлось от зари до зари, зато зритель, смотря картину, ни за что не догадывается о таких переменах.

ФРАЗЫ, УШЕДШИЕ В НАРОД

«Актерок не люблю, во-первых, а во-вторых... забыл, налей!»

«Бутылок многих, очень многих видел дно».

«Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам!»

«Не мог же, право, отступать я, когда она чуть не рвалась из платья!»

«Опять штабной! Прислали б водки лучше».

«Корнет, вы женщина?!»

«Мой бог, какой пассаж!»

«Сердца без практики ржавеют».