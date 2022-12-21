«Рублевская пленница»: Раскрыто, для чего Харламов заставил Асмус жить с ним после развода

Кристина Асмус с дочкой Настей живут в четырехэтажном доме в элитном поселке «Ильинка лейнхаус». Гарик Харламов - там же, этажом выше. Фото: СОЦСЕТИ

Звездная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись два года назад. Поклонники до последнего отказывались верить в их разрыв и надеялись, что супруги еще сойдутся. Собственно, как стало известно недавно, они и не разъезжались, несмотря на развод и натянутые отношения...

Под прикрытием дружбы

Актриса и резидент Comedy Club в 2020 году сообщили, что расстались друзьями. Многие восхищались благородством Харламова, который заявил, что оставил загородный дом бывшей жене и дочке Насте. В шоу «Секрет на миллион» Гарик пообещал переписать коттедж стоимостью 100 млн рублей на дочь.

Время от времени оба бывших супруга публиковали на своих страницах в соцсетях снимки семейных торжеств. Так, 1 сентября Гарик и Кристина вместе отвели восьмилетнюю Настю в школу. Иногда они выкладывали фото с наследницей в интерьерах подмосковного четырехэтажного коттеджа. Поклонники были уверены: Харламов часто бывает в гостях у бывшей жены. То, что экс-супруги живут под одной крышей, общественность узнала случайно в ходе публичной перепалки Харламова и Асмус.

Дом Гарика. Фото: ilynka.com

«Спустись на этаж и скажи все в лицо»

Началось с того, что во время одного шоу Харламов рассказал казус из семейной жизни с Асмус. Как-то он то ли перепил, то ли переел и в итоге не смог добежать до туалета.

«Этот дом я оставил Кристине Асмус, облеванный и обосанный», - смеясь, заключил шоумен.

Актриса не смолчала: «Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обосанный. А также ни копейки денег. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка - не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком наконец обзавестись жильем».

Харламов ответил на упрек, обратившись в сетях к бывшей тоже подчеркнуто вежливо, по имени-отчеству: «Уважаемая Кристина Игоревна. Про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете на своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Унижение человека и шутка про дом - разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!»

В ответ Асмус написала, что Гарик угрозами держит ее «при себе»: «Да, мы живем втроем все это время, но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально! Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме «коммуналки», которую я предлагала поделить пополам, тебе мне предъявить нечего».

Дом Асмус делит не только с бывшим мужем, но и со свекровью - мамой Харламова. Фото: СОЦСЕТИ

И тут в перепалку супругов в соцсетях вдруг вмешалась свекровь Асмус. Мама Гарика обвинила экс-невестку в неблагодарности и подтвердила, что живет вместе с ними в одном доме. «Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но только потому, что предел уже наступил. Вернее, беспредел, - написала мама юмориста. - Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир? В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей. Кстати, у ребенка есть жилье, и не одно, обеспеченное любящим папой», - высказалась Наталья Игоревна.

Особняк в собственности у Гарика

Ситуация действительно нетривиальная: чтобы после развода «бывшие» жили вместе, да еще и с мамой мужа - где это видано? А как же прошлые заверения Гарика, что дом он оставил матери своего ребенка? По документам домом по-прежнему владеет он один. Роскошный коттедж в 473 квадрата в закрытом поселке «Ильинка лейнхаус» на Рублевке покупался еще в 2014 году на сбережения Харламова, что подтверждала и сама Кристина. И в суде шоумен сумел это доказать. Поэтому после развода элитная недвижимость осталась за ним. В его окружении рассказывают, что Гарик лишь на несколько месяцев после развода уезжал в свою столичную квартиру, но вскоре вернулся в просторный дом.

У актрисы уже есть новый возлюбленный - актер Роман Евдокимов. Но от бывшего мужа Кристина все равно не съезжает. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Отношения экс-супругов далеки от дружеских. Тем более что у каждого из них давно своя личная жизнь. Кристина встречается с коллегой по театру, молодым актером Романом Евдокимовым. А Харламов не скрывал романа с актрисой Катериной Ковальчук. Правда, нынешней осенью комик вдруг назвал себя «одиноким волком» и перестал выходить с девушкой в свет. Многие теперь уверены, что Ковальчук не выдержала проживания Гарика «шведской семьей».

После развода шоумен два года встречался с актрисой Катериной Ковальчук. Но осенью они расстались. Фото: katerinakovalchyk/VK

«На коротком поводке»

Поклонники недоумевают: почему Кристина, такая востребованная актриса, сама не купит себе жилье и не съедет от бывшего мужа? В 2021 году любимица худрука Олега Меньшикова снялась в фильме «Входя в дом, оглянись», получив за это 450 тысяч рублей. За рекламный пост в сосетях она берет 200 тысяч рублей. Раньше Кристина принимала участие в телепрограммах, за что выставляла гонорар от 200 тысяч. Но после начала СВО практически перестала появляться на развлекательных телешоу. По сообщениям «Форбс», в 2021 году Асмус заработала почти 30 млн рублей. В этом году она не попала в список звездных богачей. И все же такие доходы позволяют купить или хотя бы снять отдельное жилье! Сама актриса намекнула на некие угрозы, из-за которых она не может съехать из семейного коттеджа.

В отделку особняка шоумен вложил миллионы. В гостиной за спиной у Кристины - резной камин, под ногами - пол из итальянского мрамора. Повсюду дорогая мебель и итальянские ковры. Фото: СОЦСЕТИ

- Кристина преувеличивает, - рассказал «КП» один знакомый шоумена. - Насколько я знаю, она на содержании Харламова. И все для дочки покупается на его деньги. Так было и во время их семейной жизни, и после развода. То, что зарабатывает Кристина, она чаще тратит на себя: уход за внешностью, наряды и прочее... А Гарик не покупает бывшей жене отдельное жилье по своим соображениям. Харламов бы не хотел, чтобы она встречалась с другими мужчинами на глазах у дочки.

Со слов знакомого, после выхода скандального фильма «Текст» Кристину стали воспринимать не только как жену Харламова, но и как известную актрису.

«Поймала звезду, получила широкую известность, - рассуждает знакомый Харламова. - Натура буйная, легковоспламеняющаяся и не всегда способная к самоконтролю. Поэтому Гарик и его мама пытаются оградить ребенка от неправильных эмоций. Харламов обещал Кристине купить отдельное жилье, но тянет, потому что его устраивает, что дочка на попечении любящей бабушки. Сейчас у Гарика все под контролем и бывшая как бы на «коротком поводке».

Плюс ко всему, со слов знакомых, Гарик не хотел бы, чтобы у дочери появился «папа номер два». Шоумен боится, что, если Асмус с дочкой уедут, он будет меньше видеться с ребенком.

«Никаких угроз от Гарика не было, - уверен знакомый семьи. - Неужели кто-то верит, что он ее удерживает возле себя насильно? Если хочет уходить - может уйти, но есть условие: дочь должна быть с отцом».

Возможно, живя под одной крышей с бывшей, Харламов надеется на то, что Кристине наконец надоест такое положение вещей и она съедет без дочки... Видимо, для того, чтобы не потерять дочь, Асмус и терпит «сожительство» в одном доме с бывшим мужем, да еще и его мамой.

КОШЕЛЕК

Чем еще владеет шоумен?

Кроме недвижимости в Подмосковье у Гарика есть еще пятикомнатная квартира в центре Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Харламов - человек небедный. В его собственности, помимо загородного коттеджа, есть пятикомнатная квартира в Грохольском переулке Москвы площадью 109 кв. м стоимостью около 80 млн рублей (оставшаяся ему после первого развода) и доля в родительской двухкомнатной квартире на юго-востоке Москвы стоимостью в 10 млн руб.

Гарик также владеет парой машино-мест и автомобилем «Порше Кайен». По подсчетам «Форбс», в 2021 году Харламов заработал больше 2 млн долларов. Шоумен является учредителем компаний по доставке питания «Невские мелодии», «Хот дог бульдог», «Здрасьте, приехали!».

В этом году доход его бывшей жены Кристины Асмус снизился. Харламов же набирает обороты. Он снимается в продолжении фильма «Гусар» и получает дополнительный доход от бизнеса.