Как привлечь счастье и удачу в 2023 году: Простые советы от астролога

Чем больше украшений в виде хозяина года - тем благосклоннее к вам будет ушастый. Фото: Shutterstock

Новый год - праздник семейный. Бывают года, которые астрологи рекомендуют встречать в большой компании, очень шумно. Но Черный Кролик подобного подхода точно не оценит: он выступает за камерность и домашний уют. На вечеринке не должно быть новых знакомых и случайных людей, только близкие, родственники и самые закадычные друзья.

Черный Кролик - животное миролюбивое, доброе и ласковое. Если не донимать его, то показывать когти и зубы не будет. Кролику всегда необходима некая активность, так что лениться в предстоящем году противопоказано.

Спрятать тигра

Первым делом избавьтесь от любых напоминаний о символе 2022 года. Снимите календари с тигром, сложите в кладовку статуэтки с полосатой кошкой, спрячьте до лучших времен одежду с хищным принтом. Сейчас у нас новый герой!

Чтобы в доме царила атмосфера счастья, надо поставить фигурку кролика на подоконник. Не переживайте, если не найдете именно черного кролика: вполне подойдут и другие цвета. Кролик с морковкой в лапках привлечет удачу в бизнесе, финансы. А крольчиха с крольчатами, по мнению некоторых астрологов, станет приманкой для аиста, приносящего потомство.

Отлично будут смотреться почти в любом интерьере фигурки кролика, созданные из соломы и сена. Натурально и красиво!

Что поставить на стол

Никаких блюд из кролика на новогоднем столе. Это насмерть обидит символ 2023 года. Фото: Shutterstock

Напомним, на сей раз новогодний стол должен отвечать вкусам сразу двух животных - Кота и Кролика. (Кролика или зайца больше почитают японцы, а Кота - китайцы, отсюда и разница в названии символа года по восточному календарю.)

Позаботьтесь о том, чтобы для Кота в меню значилась рыба в любых видах. Это может быть салат, заливное или жареная рыба. Конечно, икра тоже придется по вкусу героям грядущего года. Необходимо поставить на стол салат из зелени. Подойдут также морковь, редька, редис - все, что любят грызть Кролики. Пусть вас не смущает прозаичность этих продуктов, если задаться целью, можно найти весьма оригинальные рецепты, особенно в корейской кухне.

Возможно, нелишним будет напомнить: никаких блюд из кролика на новогоднем столе. Это насмерть обидит символ 2023 года. Главным горячим можно сделать свинину, баранину или утку с яблоками.

Что дарить?

Есть убеждение, что лучший подарок на Новый год - как раз живой символ года. Это большое заблуждение! Если у вас вдруг возникла такая идея, обязательно уточните у того, кого собираетесь одаривать, нужно ли ему животное и нет ли у него аллергии. В противном случае все может закончиться трагически: животное будет никому не нужно.

Кролик - очень милое животное, подарок с его изображением, скорее всего, придется по душе. Представительницам прекрасного пола можно преподнести талисман с символом - подвески, шармы (бусины на браслет). А еще подушки с изображением этих зверьков, постельное белье. Хозяйки оценят посуду с кроликами, наборы полотенец, фартуков и прихваток. Есть еще варежки, шарфы, шапки, уютные тапочки, пижамы.

Мужчинам могут понравиться аксессуары из кожи с тиснением (сумки, ремни, обложки для документов, брелоки), кружки. Ну и, конечно, беспроигрышные варианты - гаджеты. Телефоны с кроликами вряд ли удастся найти, а вот чехлы к ним - пожалуйста.

Украшаем дом

- Хорошо, что не тигра подарили! Фото: Shutterstock

Кролик - существо скромное. Но при этом он будет доволен, если дом будет украшен в его вкусе. Хозяин года не любит ярких, кричащих цветов. Ему по душе естественность, гамма, которая напоминает о природном ареале обитания: все оттенки зеленого, бежевого. Стоит украсить дом декоративными букетами из сухих цветов и трав, а также живыми растениями.

Неплохо повесить гирлянду из бумажных кроликов над дверью или растянуть от стены до стены. До праздника еще есть время, так что лучше сделать эту гирлянду своими руками, привлекая к процессу всех членов семьи. Не умеете рисовать? Изображение зверька можно найти в интернете и раскрасить на свой вкус. Или же купить гирлянду на маркетплейсах.

Отлично впишутся в интерьер и живые растения. Если неохота заморачиваться с цветами, можно приобрести в зоомагазине пророщенный овес в горшочке, красиво задекорировать его и поставить на стол или подоконник. Это будет запоминающийся акцент!

Скатерть лучше выбрать бежевую, желтую, зеленую. Хорошо будет смотреться льняная скатерть серого цвета. Подберите к ней контрастные салфетки. На этот раз в тренде натуральность, нарочитая деревенская грубость и простота.

Неплохо устроить в гостиной «мягкие» уютные уголки с объемными пледами, подушками. Тут можно «похулиганить»: поставить плюшевого зайку и положить ему морковку.