Кого ждет страстный роман, а кого - свадьба: Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год

Венера и кролик наполнят этот год любовью! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОВЕН

21 марта - 20 апреля

Для представителей этого знака год Кролика выдастся весьма удачным. Большая часть из того, что задумает Овен, воплотится в реальность. Кстати, чувства и романтика - не исключение. Если Овен захочет влюбиться, он найдет объект для обожания, а если решит, что сейчас для проявления нежностей совсем не время, никакими соблазнами его не проймешь!

А вообще у одиноких Овнов неплохие шансы встретить свою вторую половину и создать крепкую семью. Семейные же будут работать над укреплением отношений и в целом не без результата.

ТЕЛЕЦ

21 апреля - 20 мая

Уже упомянутая Венера, покровительница Тельцов, конечно же, благоволит знаку. У них все будет хорошо на любовном фронте. Можно сказать, это будет их год!

Семейные Тельцы станут наслаждаться счастьем и спокойствием, а закоренелые холостяки (и «холостячки») осознают, что все это время рядом находился человек, с которым хорошо не только встретить старость, но и провести лучшие годы жизни. Впрочем, спонтанные страстные любовные романы - тоже вполне вероятная реальность.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 21 июня

Близнецы, пережившие любовную драму в прошлом году, снова радуются жизни и готовы опять броситься в любовный омут с головой. Однако тут не стоит терять бдительности, можно снова нарваться на фальшивые чувства.

Семейные Близнецы, мечтавшие о пополнении, скорее всего, удачно воплотят свою мечту в реальность и будут ожидать появления аиста.

РАК

22 июня - 22 июля

У Раков по традиции очень много поклонников. Представители этого знака зодиака знают, как разжечь интерес у противоположного пола, и будут этим активно пользоваться.

Даже глубоко семейные Раки решатся на флирт и, возможно, некую короткую интрижку. Но все это будет носить мимолетный характер. В основном же Раки останутся верны своим вторым половинкам и, вполне вероятно, могут устроить второй медовый месяц с поездкой в романтические места.

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Львам вроде бы хочется романтики и любви, но уж очень неохота делать какие бы то ни было телодвижения. В начале года они, вероятно, решат что-то изменить в своей личной жизни, но времени на это у них не будет. Ближе к лету жизненные силы Льва активизируются, стрессы улягутся, и он начнет присматривать себе потенциального партнера.

У семейных Львов могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Захочется побольше нежности и заботы, сюрпризов и чего-то нового.

ДЕВА

24 августа - 23 сентября

У одиноких Дев случится страстный роман, скорее всего, служебный. И это станет главным событием года.

Ближе к декабрю те, кто мечтает о семье, могут получить предложение руки и сердца.

Семейные Девы придут к выводу, что их чувствам необходима подпитка. Лучший способ «подзарядить отношения» - отправиться в путешествие или просто провести несколько дней наедине.

ВЕСЫ

24 сентября - 22 октября

У семейных Весов эдакий ренессанс медового месяца. Неудивительно, что при таком раскладе Весы решатся на появление ребенка.

Одинокие представители этого знака, увы, вряд ли сумеют закрутить роман. Помешает им характер: они будут скрупулезно взвешивать все положительные и отрицательные качества потенциальных избранников. За этим, собственно, и пройдет год…

СКОРПИОН

23 октября - 22 ноября

Венера будет благосклонна к представителям этого знака. Первое полугодие 2023-го выдастся плодовитым на знакомства с противоположным полом. Но ведь Скорпион может быть таким снобом! В самый неподходящий момент он приступает к сравнениям. Новых знакомых сравнивает с идеалом, существующим у него в мозгу, или с прошлым партнером. Если не искать в свежепоявившихся отношениях какой-то подвох, все сложится очень и очень удачно. А там и до загса рукой подать!

СТРЕЛЕЦ

23 ноября - 22 декабря

У Стрельцов наступает довольно спокойная полоса жизни. А как мы знаем, стабильность и спокойствие - верный способ расслабиться и настроиться на романтический лад. Стрелец так и поступит, а там и до бурного романа недалеко.

А вот семейным Стрельцам во второй половине года стоит приступить к гнездованию, наведению уюта в жилище. Ведь у них вероятно появление потомства!

КОЗЕРОГ

23 декабря - 20 января

У семейных Козерогов возможны романтические увлечения вне брака. Если в семье исчезли былая теплота, забота и уважение, дело, вероятнее всего, дойдет до мелкой интрижки. Хватит ли сил и желания после склеить все заново? Впрочем, если сразу взять ситуацию под контроль, окружить любимого человека вниманием и любовью, семейные отношения, напротив, перейдут на новый уровень.

Свободные Козероги будут заняты поиском партнеров, и, если работа не увлечет больше, их старания увенчаются успехом.

ВОДОЛЕЙ

21 января - 19 февраля

Для Водолеев первое полугодие должно быть ярким, как фейерверк. Они будут обращать на себя внимание противоположного пола. Самое время воспользоваться своим успехом и отыскать себе пару. Скорее всего, союз, заключенный в следующем году, получится крепким и счастливым.

Семейные же Водолеи станут наслаждаться своей идиллией и строить планы на будущее.

РЫБЫ

20 февраля - 20 марта

Семейные Рыбы будут разбираться со сложностями, которые могут возникнуть с началом весны, и за этими хлопотами позабудут о близких. А еще на горизонте может возникнуть «любовь из прошлого». Как видим, придется приложить усилия, чтобы сохранить брак.

Тем Рыбам, которые мечтают покончить с одиночеством, повезет. Но судьбоносная встреча случится, скорее всего, во второй половине года. И тут тоже надо будет проявить настойчивость и обаяние.