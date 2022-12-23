Как правильно чесать кота: Нарисована схема

Такая чесалка стоит всего 300 рублей. Подразумевается, что кошки будут чесаться о нее самостоятельно. Ну-ну, видимо, сразу после того, как сами заправят постель и помоют посуду… Фото: Shutterstock

Дожили! Без инструкции теперь и кошку погладить нельзя! Примерно так рассуждают скептики, когда видят гуляющие по интернету схемы, как надо гладить своих домашних любимцев. Или, может, наука чесания котов за ухом давно ушла вперед, а граждане и не знают?

Под укоризненным взглядом своего кота корреспондент «КП» отправилась к зоопсихологу, фелинологу (специалист по поведению кошачьих) Татьяне Куликовой.

- Чаще всего все просто: кошки любят поглаживания по спине, голове, почесывания под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы, - объясняет эксперт. - Не все любят, если их гладят по животу (см. «Важно!»).

Уши можно, хвост не трожь! Что обычно нравится и не нравится кискам Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Только вот беда: все эти обобщения - из разряда «все люди любят обниматься». А ведь коты, как и люди, разные. В общих чертах, да: хвост и лапы у котиков - запретные места. Но конкретно вашему животному может и понравиться, если вы будете аккуратно поглаживать ему лапки. Все зависит не только от характера кота, но и от обстановки, от его отношения к вам, степени доверия.

То же касается и зоны живота - считается, что коты не против, если сами валяются пузом кверху и вы их гладите. Но представьте себя на его месте: лежите вы весь расслабленный, дремлете. И вдруг кто-то, пусть даже самый любимый человек, врывается в ваши грезы и начинает чесать вам живот! Тут, знаете, не до нежностей...

Поэтому важно знать и понимать, что конкретно нравится вашему питомцу, и чувствовать момент, когда он готов к ласке, а когда не прочь тяпнуть вас за палец.

План котомассажа. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Плюс электрификация всей спины

Сейчас в продаже появились многочисленные чесалки, например большие угловые, когда вместо когтеточки на угол крепится большая расческа. Или в определенном месте прикрепляется пуходралка, и кот сам может об нее вычесаться. Есть даже ворота-чесалки, под которыми кот пройдет, оставляя лишний пух и шерсть. А еще продают электрочесалки - устройство, похожее на фен со щеткой на конце. Она плавно вращается и почесывает животное.

«Дуга» для хвостатых. Животное проходит и само себе чешет спину. Если верите - покупайте. Цена - от 1000 рублей. Фото: Shutterstock

Казалось бы, красота! Но помните: любые перемены должны быть постепенными. Кошки к ним весьма чувствительны. И если в обжитом пространстве появятся новая «мебель», не каждый зверь воспримет это положительно. Если считаете, что коту удобнее вычесываться обо что-то самому, начните с небольшой расчески. Некоторые из них уже продаются с запахом кошачьей мяты.

Цена электрочесалки - от 900 до 2500 рублей. Фото: © uahpet Inc

Но все же прикрепленные пуходралки или ворота не заменят полноценного вычесывания. И уж точно механическая чесалка не заменит тепло рук хозяина.

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