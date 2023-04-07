Демограф Алексей Ракша: Сейчас у нас рекордно низкая смертность и рекордно высокая продолжительность жизни

- Погодите со своими поцелуями, материнский капитал еще не подняли! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале этого года в нашей стране впервые за долгое время выросла рождаемость. Неужели Россия выбирается из демографической ямы? Сколько денег нужно давать за рождение детей? И (ну как же без этого) вытеснят ли русских мигранты? Эти и другие вопросы мы обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (FM.KP.RU) с демографом Алексеем Ракшой.

Алексей Ракша. Фото: YouTube

«Маткапитал поднять минимум до миллиона»

- Алексей Игоревич, вот громкая новость: в январе в России впервые за полтора года выросла рождаемость. Правда, цифра пока небольшая: +0,4% к январю 2022 года. Есть повод для радости?

- Пока выводы делать рано. Тем более что рождаемость в январе в разных регионах отличается. Где-то спад, где-то подъем... Закономерностей особых не видно, кроме того, что рождаемость сильно выросла в национальных республиках. Но можно точно говорить о том, что спад рождаемости приостановился.

- Чем это объяснить?

- Пока непонятно. Единственное, что приходит на ум: с весны 2022 года введены пособия на школьников для малоимущих. Была выстроена единая система помощи, пособий на детей начиная от рождения и заканчивая последними классами школы. Хотя во многих странах эти пособия платятся, как правило, без учета нуждаемости - просто всем. Но то, что у нас есть сейчас, уже неплохо.

- До этого цифры были не столь оптимистичными. В 2022 году количество рождений сократилось почти на 7%, до 1 млн 300 тыс. человек. Неужели мы вылезаем из демографической ямы?

- В демографическую яму мы пока продолжаем скатываться. Ведь что такое яма? Это сокращение числа женщин репродуктивного возраста (по критериям ВОЗ, от 18 до 49 лет. - Ред.). Началось это сокращение в 2010 году (когда по 18 лет исполнилось первым детям, рожденным в постсоветской России. - Ред.), закончится в 2030-м. За 20 лет число женщин репродуктивного возраста сократится на 40%.

То есть даже если бы рождаемость на одну женщину осталась на том же уровне, все равно в 2030 году родилось бы детей на 40% меньше, чем в 2010-м.

К слову, сейчас на каждую россиянку приходится примерно 1,45 ребенка (см. «Подсчет»). И во многих странах Европы рождаемость рекордно низкая за несколько столетий.

Подсчет. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Эффективен ли маткапитал на первого, второго ребенка? Может, нужно давать его за третьего?

- Рождаемость первых детей простимулировать фактически невозможно. А вот появление вторых, третьих детей прекрасно поддается стимулированию. Потому что вторые, третьи дети - это самые «экономические» дети, их рождаемость очень зависит от доходов населения годом ранее. Какие доходы - такая и рождаемость. Чтобы рождаемость увеличить, я считаю, нужен маткапитал в размере 1 млн рублей на второго ребенка, а на третьего - 1,5 млн рублей.

- Суммы серьезные!

- На все это нужно от 700 до 900 млрд рублей в год. Это сравнительно небольшие деньги, где-то 0,5 - 0,6% ВВП. Для сравнения: во Франции и других странах Европы, где рождаемость выше, чем у нас, на семейную и демографическую политику совокупно тратится до 4 - 5% ВВП. А у нас вместе с маткапиталом и строительством детских садов - примерно 1,5%.

Но маткапитал - не единственное решение. У нас есть и замечательная программа: 450 тысяч рублей на ипотеку для тех, кто родил третьего ребенка. За три года она нам принесла дополнительно 100 тысяч третьих и последующих детей. А маткапитал с 2007 года принес стране примерно 2,5 млн вторых и последующих детей, пока его давали только на второго ребенка (за первого начали платить с 2020 года. - Ред.). Но теперь эта цифра почти не растет: рождаемость вторых детей падает и возвращается к уровню, который был лет 10 - 15 назад.

- Как вы оцениваете рождаемость и смертность в начале этого года?

- Зима - традиционно плохое время года: умирает зимой больше, рождается меньше. А летом - наоборот. Число смертей в России в феврале - примерно 135 тысяч человек - рекордно низкое для любого февраля с 1979 года. Это феноменальный результат. И в целом, поскольку последним месяцем с высокой смертностью от ковида был март 2022-го, по итогам этого марта мы получим период 12 месяцев, за которые у нас будет рекордно низкая смертность за всю историю страны и рекордно высокая продолжительность жизни. Она, видимо, превысит 73,5 года.

Мегаполисы выросли

- Росстат опубликовал окончательные итоги переписи населения 2021 года. Она показала, что число жителей городов-миллионников растет, а глубинка пустеет. Может, нужна программа, чтобы народ расселять по селам, чтобы у каждой семьи был большой дом? Тогда и население будет лучше расти...

- Добиваться более равномерного распределения людей по стране можно только с помощью более равномерного распределения денег, возможностей, работы. А для этого нужна децентрализация, наделение региональных властей большими полномочиями, им необходимо оставлять больше налогов. А сейчас у нас сверхцентрализация. Но поскольку Москва стала слишком дорогой, люди понемногу выплескиваются в Московскую область. И, кстати, то же самое касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние пару-тройку лет наиболее быстро растущие регионы - это Московская область, Ленинградская область, Краснодар, Черноморское побережье.

- Как меняется облик жителей крупных городов?

- Примерно к концу 2000-х все заметили, что в мегаполисах стало больше людей из Средней Азии. Потому что зарплаты в России увеличились, бурно росли экономика, строительство, требовались рабочие руки, и к нам потянулся поток гастарбайтеров. Пик был в 2012 - 2014 годах. Потом экономическая ситуация изменилась. Напомню, реальные располагаемые доходы (так называют доходы за вычетом инфляции, «коммуналки» и прочих обязательных платежей. - Ред.) у нас до сих пор ниже, чем в 2013 - 2014 годах, ну и поток гастарбайтеров уменьшился. Так, осенью прошлого года в России было 6 млн иностранцев, из которых более половины - из Центральной Азии.

Население городов во всем мире стареет, а приезжие этот процесс замедляют. Но зачастую у приезжих своя культура и традиции, и не всегда получается находить с ними общий язык.

Куда делись русские?

- Перепись показала, что русских стало почти на 5,5 млн меньше - сейчас это 105,5 млн человек. Не получится, что мигранты с каждым годом будут все больше вытеснять русских?

- Большое число людей не указали свою национальность. На самом деле доля русских либо не изменилась, либо даже чуть выросла. Идет очень быстрая ассимиляция украинцев, белорусов. Все чаще они себя записывают русскими, а их дети - тем более. Ассимилируются и финно-угорские народы: мордва, мокша, удмурты, карелы, марийцы. Дети от смешанных браков все чаще считаются именно русскими.

- То есть страх перед мигрантами надуманный?

- В связи с нашей экономической ситуацией рассчитывать на рост потока мигрантов я бы пока не стал. Конечно, число родившихся в том же Кыргызстане до недавнего времени росло, а в Узбекистане растет до сих пор. И это означает, что в ближайшие 20 - 30 лет миграционный резерв в этих странах будет увеличиваться. Но все большая часть этих людей переориентируется с России на Турцию, Корею, иногда даже Китай и Эмираты.

В каждый кризис поток мигрантов в Россию сокращается. И не думаю, что в ближайшие 10 лет нас ждут такие же уровни миграции, какие мы видели в 2007 - 2008 и 2012 - 2014 годах.

- В Россию в основном едут на неквалифицированную работу, и часто это люди с низким уровнем образования. А на Запад перебираются квалифицированные кадры. Как эту ситуацию изменить?

- У нас нет такого числа высокооплачиваемых рабочих мест. Миграция соответствует потребностям экономики, только и всего.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТЛЕГЛО

Не бойтесь «китайского нашествия»

- У нас крепнут экономические связи с Китаем. Но есть люди, которые видят опасность в том, что китайцы скупят российские заводы и земли, заселят всю Сибирь и Дальний Восток. Эти страхи обоснованны?

- Рождаемость в Китае едва ли не самая низкая в мире. Она намного ниже, чем у нас. Население Китая запрограммировано сокращаться гораздо быстрее, чем в России. Население Китая останется старше, чем у нас, и со временем там будет, как в Японии. То есть это будет большая, достаточно обеспеченная, но почти прекратившая свой рост страна. Конечно же, у нее останутся амбиции, но пальму первенства Китай по численности населения прямо сейчас уступает Индии, а до конца века уступит также Нигерии, Пакистану и, может быть, еще каким-то странам.

Китай сам себе устроил демографическую проблему, введя в 1978 году запрет на рождение вторых и третьих детей. Исключение какое-то время составляли лишь сельские жители и меньшинства, но потом и для них запреты ужесточили. В итоге, когда эти запреты начали снимать, оказалось, что уже поздно...

Через 20 - 30 лет это будет едва ли не самая старая страна в мире, население ее будет стремительно сокращаться, экономика перестанет расти, и Китай будет всасывать в себя огромное количество мигрантов. Он уже начинает это делать. Туда поедут люди из Юго-Восточной Азии, Индии, Африки. Со временем, видимо, миллионы людей переедут в Китай, если он окажется толерантным к мигрантам. Поэтому «китайского нашествия» нам бояться точно не стоит. А покупать наши ресурсы можно и дистанционно - валить лес руками русских мужиков.