София Ротару тайно продает недвижимость в России

В ноябре 2019 года принадлежащий певице отель «Вилла София» закрылся на реновацию. И, видимо, откроется теперь уже при новых владельцах. Фото: villa_sofia/VK

После начала СВО 75-летняя София Ротару живет затворницей на своей киевской даче. Даже в соцсетях артистка появляется редко.

- София Михайловна сейчас не работает, я ей звонил на прошлой неделе, предлагал корпоративы в Германии, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - Надо было спеть три песни в трех городах. Гонорар обещали 150 тысяч евро (12,5 млн рублей) за три выступления. Но Ротару отказалась. «Сейчас не время петь!» - сказала. Со здоровьем у нее все хорошо. Сидит дома, занимается огородом и готовкой. В быту она же обычная женщина.

Когда гостиница еще работала, двухместные номера в ней стоили от 20 до 28 тысяч рублей в сутки. Фото: villa_sofia/VK

Сбережения хранит в сундуках

Впрочем, несмотря на длительную безработицу, Ротару не бедствует. У артистки, по словам ее окружения, остались немалые накопления, на которые смогут безбедно жить не только ее дети, но и внуки.

- Ходили слухи, что долгое время Ротару работала в России нелегально, не платила в нашу казну налоги со своих концертов и корпоративов. Но потом ее бывшего директора Ольгу Коняхину посадили за мошенничество, к певице пришла новая команда, которая настояла, чтобы все было оформлено официально, - говорит музыкальный продюсер Алина Сагина. - Семь лет назад артистку оформили на должность «солистки-вокалистки» в концертную компанию «Кремль-концерт». Певица в это же время купила квартиру на Зоологической улице, чтобы у нее была официальная регистрация в Москве. И каждый год приезжала в Россию, чтобы получить разрешение на работу. Но сейчас Ротару не бывает в Москве из-за угроз киевских националистов, которые закошмарили даже ее внучку Софию за то, что девушка общается друзьями в соцсетях на русском языке.

С террасы отеля открывается живописный вид на Черное море. Фото: villa_sofia/VK

- София Михайловна может больше не работать, «заначка» у нее приличная, - поделилась с «КП» подруга звезды. - Все гонорары она всегда просила наличными, банкам никогда не доверяла, все сбережения хранит дома в Киеве. Есть легенда, что у Ротару дома есть хранилище, как у Скруджа Макдака, а там - сундуки, где она хранит свои накопления.

Плюс ко всему София Михайловна в свое время накупила в Киеве много недвижимости, которую она сдавала балетной школе, компаниям разным. Заработок у нее всегда был немалый.

София Михайловна сейчас живет в своем большом доме в Киеве. Фото: Persona Stars

Дачу в Ялте оставит на память о муже

Сейчас, по словам близкого окружения «хуторянки», артистка начала потихоньку избавляться от российской недвижимости.

- Четыре года назад Ротару оштрафовали за неуплату налогов за две квартиры в Крыму. Одну из них она сейчас продала, хочет продать и вторую, - говорит продюсер Алина Сагина. - Свою гостиницу в центре Ялты «Вилла София» Ротару переписала на единственного сына Руслана Евдокименко. Он сейчас продает этот отель. Нашелся покупатель, мужчина был согласен выкупить гостиницу Ротару за 9 млн евро (более 750 млн рублей), но Руслан настаивает на 30 миллионах (более 2,5 млрд рублей). Хотя это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает: дескать, пусть платят за имя мамы. Дачу в Крыму Ротару не хочет продавать, поскольку там прошла ее молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. Дом этот ей дорог как память. И София Михайловна тайком ездит в Крым, чтобы отдохнуть от семьи на своем ялтинском огороде.

Дом в курортном поселке Никита под Ялтой артистка продавать не хочет. Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Апартаменты в Москве отдала поклоннице

Квартиру в Москве на Зоологической улице певица пока не продала.

- Квартира долгое время пустовала, помощники приезжали и оплачивали «коммуналку», - поделились с «КП» друзья певицы. - Полгода назад София Михайловна отдала ключи от московской квартиры своей состоятельной фанатке. Мол, поживи, присмотри за жильем. Эта фанатка всегда дарит Ротару очень дорогие подарки, она возила певицу бесплатно по Барселоне. Но есть одна беда: дама крепко выпивает. Пригласила как-то друзей, они напились, устроили погром. А дом элитный, соседи были недовольны, пожаловались в полицию. Ротару после этого через помощницу отобрала ключи у поклонницы, попросила ее съехать.

Сейчас в этих апартаментах живет новая домработница Софии Михайловны. Но сын Ротару собирается продать и ее московское жилье. Он хочет купить что-то в Лондоне для своих детей. За годы карьеры София Михайловна хоть и скопила немало денег, но за границей ничего не приобрела. Ее семья арендует там жилье. Сейчас, видимо, Ротару решила вложить свои гонорары в квартиры для внуков - Софии и Анатолия.