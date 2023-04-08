Дочь Заворотнюк стала моделью, а наследница Шнура - дизайнером: чем занимаются дети российских звезд

Анна Заворотнюк. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Заворотнюк

27 лет

Родители: актриса Анастасия Заворотнюк и бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Дочь Анастасии Заворотнюк - такая же красавица, как и ее мама. Анна успела сняться в сериале «Закрытая школа», выступить в роли ведущей проекта «Достать звезду». Но идти по стопам «прекрасной няни» не захотела: образование она получила в США, где осваивала менеджмент. В прошлом году Анна переехала в Дубай. Там теперь работает ее жених, имени которого она не раскрывает. В соцсетях Анна называет его мужем, но сыграли ли они свадьбу, неизвестно: девушка откладывала ее из-за болезни мамы. Возможно, пара ограничилась скромным торжеством. Анна - известный блогер и модель, у нее тысячи подписчиков в соцсетях.

Татьяна Василишина

Татьяна Василишина. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

24 года

Родители: актриса Ольга Кабо и банкир Эдуард Василишин.

«Вся в маму!» - говорят все, кто видит Татьяну впервые. Девочке пророчили актерскую карьеру. В 2007 году она исполнила главную роль в детском фильме «Дюймовочка» и получила за нее призы нескольких кинофестивалей, а в 2014 году сыграла Принцессу в фильме Натальи Бондарчук «Тайна Снежной Королевы».

Таня с детства занималась балетом, окончила Академию хорео-графии при Большом театре. Но на большой сцене появилась в другом качестве. Окончив балетмейстерский факультет ГИТИСа, она стала постановщиком. Ее громкий дебют состоялся в 2019 году на сцене театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева, где девушка представила два одноактных спектакля - «Лолиту» и «За закрытыми дверями» по произведениям Владимира Набокова и Жана-Поля Сартра. Во втором балете Татьяна танцевала партию жены главного героя.

После ГИТИСа Татьяна поступила еще и на психологический факультет МГУ, который также с успехом окончила. Девушка прошла практику в психиатрической клинике, теперь она - дипломированный психолог.

Серафима Шнурова

Серафима Шнурова.

29 лет

Родители: музыкант Сергей Шнуров и теолог Мария Исмагилова.

Познакомились Сергей и Мария во время учебы в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии. Когда родилась дочка, Шнурову пришлось бросить учебу, чтобы обеспечивать семью. А вскоре после образования группы «Ленинград» Сергей и Мария расстались: на жену и дочь у него почти не оставалось времени...

Серафима долгое время хранила молчание о том, кто ее отец. Однокашники и не подозревали, что она вовсе не однофамилица Шнура. С годами непростые отношения отца и дочери наладились.

Серафима - личность незаурядная: пишет стихи, отлично рисует, занимается графическим дизайном и фоторетушью.

«Если хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит - идите в дизайн», - как-то раз написала Сима.

Недавно она вышла замуж за бармена и стала Шнуровой-Астаниной.

Стефания Маликова

Стефания Маликова. Фото: СОЦСЕТИ

23 года

Родители: певец Дмитрий Маликов и продюсер Елена Маликова.

Стефания - звезда соцсетей: подписчиков у нее больше, чем у знаменитого папы! Наследница Дмитрия Маликова училась в музыкальной школе игре на гитаре и фортепиано, посещала хореографическую студию, а еще в ее багаже - собственная телепрограмма «В теме. Kids», модные дефиле, в которых она была моделью, и клипы с известными исполнителями. В 2014 году Маликова была лицом коллекции дизайнера Игоря Чапурина, а в 2017-м представляла косметический бренд DIVAGE cosmetics. Не так давно Стеша запустила свою линии одежды. Некоторые модели в каталоге она демонстрирует сама.

Впрочем, у Стеши все в порядке и с мозгами, о чем красноречиво говорят поступление на бюджет и учеба в МГИМО. В 2021 году девушка окончила факультет международной журналистики. Ей приписывают немало романов, в том числе с сыном миллиардера Леонидом Груздевым и знаменитым хоккеистом Кириллом Капризовым. Но замуж Стефания пока не торопится.

Эммануэль Турецкая

Эммануэль Турецкая. Фото: СОЦСЕТИ

17 лет

Родители: руководитель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий и Лиана Турецкая.

Отец Эммануэль рано заметил в девочке музыкальные способности. В пять лет она начала учиться игре на скрипке и заниматься вокалом. Говорят, сам Михаил Борисович поначалу мечтал видеть Эммануэль на врачебной стезе, но выбор дочери в итоге все-таки одобрил.

Со временем девушка стала выходить на сцену вместе с «Хором Турецкого», а перед пандемией отправилась с артистами в тур по 12 городам мира. Дочь Турецкого окончила Кембриджскую международную школу в Сколкове. С 2021 года девушка - студентка Академического музыкального колледжа при МГК им. Чайковского.

Мария Михалкова-Кончаловская

Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: СОЦСЕТИ

22 года

Родители: режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина.

После окончания школы Мария решила не продолжать семейное кинодело и поступила на искусствоведческий факультет МГУ. Живопись и дизайн - настоящая страсть девушки. Впрочем, это тоже можно объяснить наследственностью: среди предков Марии - знаменитые художники Василий Суриков и Петр Кончаловский. В Москве прошла выставка ее графических работ, на которой художница представила иллюстрации к книгам, библейские сюжеты и зарисовки для мультимедийных декораций.

Еще совсем недавно Мария была обладательницей довольно пышной фигуры. Но потом сильно похудела, сбросив 30 (!) килограммов. Злые языки обвиняли ее в чрезмерном увлечении диетами, но Мария парировала, что чувствует себя прекрасно в новом весе. Сейчас наследница кинематографической семьи напоминает свою известную бабушку - балерину и актрису Наталью Аринбасарову. В танцы, правда, после похудения девушка не пошла, а вот в модельном бизнесе отметилась. Кончаловская - приверженец ЗОЖ: старается правильно питаться и увлекается спортом.

Мария замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым.

Полина Куценко

Полина Куценко. Фото: СОЦСЕТИ

27 лет

Родители: актеры Гоша Куценко и Мария Порошина.

В гражданском браке родители Полины прожили всего пять лет. Но и после расставания сумели сохранить теплые отношения. Полина знала: папа рядом и всегда готов прийти на помощь.

Куценко стала продолжательницей актерской династии. Дебют состоялся, когда девочке было 11 лет. После школы девушка хотела поступить в ГИТИС, но судьба распорядилась иначе, и Полина стала осваивать мастерство под руководством Валентины Николаенко в Театральном институте им. Бориса Щукина. Сейчас за плечами Полины Куценко немало сериалов. Молодая актриса признается, что родители помогали ей профессиональными советами, и ей это очень пригодилось на съемочной площадке.