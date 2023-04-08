Даже самка гамадрила в бизнес тропку проторила: Экзотические животные-блогеры собирают сотни тысяч подписчиков

Возможно, иностранцы не увидят здесь ничего необычного: просто русский оседлал своего медведя, чтобы поехать на работу... Фото: Telegram-канал mansurbear

«Всем привет, я бурый миша Гоша. Я люблю мед. Смотрите, как я его уплетаю. Ум-м-м, вкусна-а-а!» Хозяева животных неплохо зарабатывают на аккаунтах своих нестандартных питомцев. Их подписчиков хлебом не корми, дай поглазеть на смешную зверюшку.

Из звезд интернета легко можно собрать зоопарк. Блоги ведут не только от имени кошечек-собачек и всяческих попугайчиков. Пользователей заманивают залипательными видео из жизни медведей, гепардов, гамадрилов и других вообще не домашних животных.

Медведь Мансур

259 000 подписчиков в YouTube, около 7000 - в Телеграме

Судьба звезды бурого мишки Мансура - хоть кино снимай. Восемь лет назад медвежонка подбросили на аэродром Орловка в Тверской области. Сотрудники пожалели мишку и оставили у себя. Жил зверь на аэродроме среди самолетов и заслужил звание аэромедведя. А через два года летчик Андрей Иванов «усыновил» косолапого и перевез на аэродром Орешково под Калугой. Сначала думал, что получится вернуть топтыгина в дикую природу, но эксперты объяснили: тот в лесу не выживет. Слишком привык к людям. Андрей оставил Мансура у себя. Соорудил с командой единомышленников просторный вольер с берлогой и бассейном прямо в лесу. Мишкин аккаунт заполняют видео, снятые сразу с трех камер, установленных в вольере.

Цена медвежонка на черном рынке: 50 - 100 тыс. рублей.

Гепард Герда

На этом фото хищница выглядит напуганной. Неужели только что стащила что-то из кастрюли? Фото: I_am_cheetah/YouTube

359 000 подписчиков в YouTube

Канал, на котором подписчики следят за жизнью гепарда Герды, замурчательный. Эта пятнистая кошка - такая душка, что почти на каждом видео ее «тарахтение» едва не заглушает человеческую речь. Владельцы Герды - Александр и Мария Дмитриевы - живут в Пензе, в частном доме.

Александр с детства мечтал завести гепарда, и в 2017 году эта мечта осуществилась.

- Мы отчаянно искали, где бы купить гепарда, - рассказал он о появлении в семье экзотического питомца. - Когда готовы были опустить руки, появилось предложение: «Сочинский зоопарк продает семилетнюю самку». Ценник, конечно, высокий. Но это было единственное предложение. Две недели мы терзались сомнениями. Потом я слетал в Сочи, познакомился с Гердой, на обратном пути скинул видео с ней Маше. Еще до того как мой самолет приземлился, Маша выставила на продажу часть нашего имущества. А пока все продавалось, заняли деньги у друга. Через неделю Герда была у нас.

Дмитриевы, которые души не чают в питомце, создали для Герды видеоблог: как большая кошка играет с мячом, как ластится к хозяевам, как грациозно прогуливается по двору и чем обедает... И хотя Герда быстро набрала поклонников, она все еще уступает по популярности другому питомцу Дмитриевых - пуме Месси. У этой хищной звезды сейчас только в YouTube 2 млн 360 тыс. подписчиков!

Цена гепарда на черном рынке животных: 3,5 - 4,5 млн рублей.

Лиса Алиса

- Эх вы, дилетанты! Заметать следы хвостом гораздо удобнее! Фото: Ли Сяо/Alice the Fox/YouTube

795 000 подписчиков в YouTube, почти 9000 - в Телеграме

Семилетняя рыжая хитрюга Алиса с младых когтей живет у Ивана Кулакова, в частном доме с большим двором в Подмосковье. Здесь звезде соцсетей раздолье. Роет норы, охотится, прячет еду, тявкает и, конечно же, вредничает. За такую лисью черту ее и любят подписчики. Уж очень интересно наблюдать, как своенравная лисица гоняет двух хозяйских псов и ворчит на Ивана. А он и не против - любит Алису всей душой.

Покупка лисенка была для мужчины чуть ли не самым ответственным шагом в жизни. Прежде чем завести лису, Кулаков почти год читал специальную литературу и готовился. Но не думал, что жизнь Алисы понравится зрителям и будет приносить доход. Но народ проглатывал ролики с Патрикеевной и требовал еще...

«Я всегда говорю, что Алиса живет не с нами, а параллельно. Просто сосуществует с нами на одной территории», - сказал в одном из интервью Иван.

Цена: купить в питомнике лисенка можно за 30 тыс. рублей.

Гамадрил Люська

Любимая пальма Люськи - хозяин Влад. Фото: Гамадрил Люся и компания/YouTube

542 000 подписчиков в YouTube, 34 000 - в Дзене

Обезьянка Люська родилась в Крымском парке львов «Тайган», где содержатся не только кошачьи хищники. Новорожденная оказалась слабенькой и больной: сердечко барахлило, позвоночник не держал, ручки-ножки не работали. Даже в неволе гамадрилы живут по жестким законам джунглей. Маме нежизнеспособная дочь была не нужна, и она швырнула ее о стенку вольера, чтобы добить. К счастью, в этот момент мимо проходила одна из работниц парка - спасла обезьянку. Пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и ее муж Влад взялись выхаживать брошенную малышку. Лекарства, тренировки, массажи... Со временем Люська встала на ноги. Ей завели аккаунт в соцсетях и стали выкладывать туда ролики из жизни маленькой проказницы.

Люська постоянно что-то ест, катается на спине или голове у папы Влада, воюет с белым какаду Жориком, который тоже живет у семейства, рвет обои или сталкивает со стола посуду, а мама Таня тщательно все фиксирует на видео. Подписчики довольны.

Цена на черном рынке: 80 - 100 тыс. рублей.

Филин Ель

Пернатому питомцу удивляются не только подписчики. Фото: ublin_yoll/VK

1 160 000 подписчиков в YouTube, 29 000 - в Дзене, 9000 - ВКонтакте

Уморительная самка филина Ель вразвалку прогуливается по дому. За ней через камеру следит авиационный орнитолог Ника Рыжова-Аленичева. И подписчикам подсматривать за желтоглазым пернатым очень нравится. Вот она сверлит круглыми глазами камеру, вот взгромоздилась на унитаз, а вот раскидала по комнате всю хозяйскую одежду или уплетает живого кузнечика.

Ель - дама домашняя. Родилась в 2014 году в питомнике хищных птиц в Липецкой области. Оттуда Ника ее забрала в возрасте 16 дней.

«С языка народа коми «ель» переводится «лесная речка», - написала в соцсетях хозяйка совы. - К деревьям и Новому году имя не имеет никакого отношения. Но она совершенно не возражает, когда ее называют Елкой. Ель совершенно неагрессивна, не настроена кого-то обижать и ловить, не заинтересована в конфликтах. Полностью социализирована, любит ездить на общественном и частном транспорте, комфортно чувствует себя в городе среди людей. Не хочет на волю в лес и свободно летать. Если ее выпустить, она в ужасе потеряется, не будет знать, что делать, и, вероятнее всего, погибнет».

Кстати, Ель - не единственный питомец орнитолога. Елкины друзья и соседи - сычики Пунька и Лучик, совушки Трунь, Малинка, Макита и другие птицы из семейства совиных.

Цена: 10 - 30 тыс. рублей в зависимости от породы.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Способ разрядки

- Современный человек загружен работой, большую часть времени находится в агрессивной среде, ему элементарно не хватает положительных эмоций. И когда он следит за потешным животным в сети, получает эти эмоции. При этом человеку абсолютно все равно, кем умиляться - толстым неуклюжим котярой, резвым пони, милым хомячком или вредной лисой, - говорит психолог Марина Демидова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Содержание редких зверей дома запрещено

- Хочу напомнить, что содержание редких животных дома, на даче, в незаконных контактных зоопарках запрещено с 2020 года, - объясняет юрист Денис Костин. - Список таких животных утвержден постановлением правительства. Сюда входят змеи, ящерицы, крокодилы, некоторые виды черепах, лягушек, скорпионов и пауков, из млекопитающих - тюлени и моржи, медведи, львы, тигры, гепарды, леопарды, пумы, рыси, волки, лисы, многие виды обезьян, дикобразы, филины и другие животные. Содержать их дома или на участке не только незаконно, но и опасно для владельцев и окружающих. Я не говорю уже о качестве жизни самих животных. Нарушители закона могут привлекаться по ст. 10.6 КоАП, которая грозит штрафами (от 500 до 5000 рублей для обычных граждан, для юридических лиц - до 600 тысяч рублей). Также закон предусматривает конфискацию диких животных у их владельцев.

ПОДСЧЕТ

Монетизировать блог о животном проще

- Если у блогера есть животное, количество брендов, которые приходят на канал за рекламой, увеличивается: на него обращают внимание компании, выпускающие корма, ветеринарные клиники, фирмы, страхующие зверей, и т. д., - пояснила «КП» директор РR-агентства, специалист по монетизации Станислава Филатова. - Аккаунты, выстроенные на контенте о животном, имеют более лояльную аудиторию. Их подписчики автоматически положительно настроены, в то время как к обычным блогерам относятся строже, опасаясь, что им снова что-то продают.

Стоимость рекламы блогер назначает сам. Примерное соотношение цены: 1 просмотр равен 1 рублю. То есть при 50 000 просмотров блогер устанавливает цену в районе 50 000 рублей за серию коротких роликов. Посты обычно дороже на 30 - 40%. Чтобы привлечь рекламодателя в аккаунте на 100 000 подписчиков, короткие видео должны смотреть примерно 10 000 человек, а посты без дополнительного продвижения должны набирать хотя бы 30 000 просмотров.