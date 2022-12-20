Путин оценил положение дел в ЛНР: «Ситуация остается весьма сложной»

Президент РФ Владимир Путин и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник за один день дважды встретился с Владимиром Путиным. Сначала президент вручил чиновнику орден «За заслуги перед отечеством» 1 степени, а потом принял доклад о положении дел в регионе.

УГОЛЬ ВСЕМУ ГОЛОВА

- Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной, - в самом начале признал глава страны, а потом попросил рассказать об экономике субъекта.

Пасечник сразу ответил, что основу всего составляет угольная промышленность. В 2019-м году была большая реформа – все нерентабельные шахты закрылись. 32 тысячи человек тогда остались без работы, но 29 тысяч из них быстро смогли пристроить на работающие шахты.

- Какой-то части мы предоставили возможность раньше выйти на пенсию, - уточнил чиновник.

До 2022 года добыча угля планомерно росла, но с начала спецоперации 58% шахтеров ушли на фронт. И многие предприятия снова стали нерентабельными.

- На сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше трёхсот, – рассказал Пасечник.

ЛНР ЗАДУМАЛАСЬ О ПРИВАТИЗАЦИИ

ЛНР попросила у правительства миллиард рублей на погашение долгов по зарплате. После 2014-го года многие промышленные объекты поменяли хозяев и перешли в собственность властей республики. Теперь чиновники хотят провести приватизацию и передать имущество назад частникам.

- Получается, что, пока шахты государственные, они почему-то нерентабельные. Как только они становятся частными, они сразу входят в уровень рентабельности, они начинают зарабатывать хорошие деньги. И у меня возникает вопрос: то ли мы делаем что-то не так, то ли… Надо разбираться с этим вопросом, - заметил врио главы ЛНР.

- Сейчас собственник кто? Республика? – уточнил Путин.

- Собственник – республика. Это ГУП, государственное унитарное предприятие.

Глава страны заверил Пасечника, что правительство не будет давить на республику с принятием какого-либо решения.

- В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в ЛНР не может быть предприятий с государственной формой собственности, - сказал президент, - Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием каких-то других решений в области собственности.

НУЖНЫ СУБСИДИИ НА ДРОВА И ПРОКЛАДЧИКИ ИНТЕРНЕТА

Пасечник попросил Путина помочь республике с рабочими местами. Потому что ныне мобилизованные шахтеры рано или поздно вернутся с фронта, а устроиться им будет некуда.

- И они мне зададут вопрос: Леонид Иванович, мы кровь проливали, а идти работать-то нам некуда, - сказал врио главы региона.

Российский лидер пообещал помочь и с этим, и с субсидиями на зарплаты шахтерам. А еще и со специалистами по мобильной связи. Как признался Пасечник, в ЛНР банально нет людей, которые бы наладили интернет.

В конце встречи республиканский чиновник попросил Путина еще о двух вещах:

+ О субсидиях на дрова и уголь для населения. Много домов разрушены, и местным приходится отапливаться буржуйками.

+ Дать оставшимся шахтерам бронь от призыва. Это защитит сохранившуюся промышленность от разорения, плюс мужчины охотнее пойдут в забой, если их не будут призывать на фронт.