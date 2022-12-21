10 самых красивых елок в домах звезд: чем хвастаются Киркоров, Бузова, Лазарев и Пелагея

Бузова впервые поставила елку в своей московской квартире Фото: СОЦСЕТИ

Звезды уже нарядили елки в своих загородных домах. Одни приглашали дизайнера, другие старались сами. Мы выбрали 10 самых нарядных и интересных елок в домах артистов – по ним можно сверять модные тенденции. Также спросили у экспертов нестандартные советы по украшению жилья к празднику.

Тематическая елка

Анастасия Ивлеева поставила перед декоратором задачу: елка и новогодний уголок в доме в стиле любимого мультика «Простоквашино». Все получилось! Сама елка вышла в смешанном стиле: здесь и современные шары, и игрушки «родом из СССР» - видно, что новые, а не «из бабушкина сундука». Который год тренд на елочные игрушки из прошлого века: лучший вариант – если они сохранились от старшего поколения семьи; если нет – тогда можно купить похожие, их сейчас выпускают в ответ на большой спрос. Тему «Простоквашино» поддерживают флажки и фигурки с героями мультфильма. Рядом – и посылки Печкина, и лыжи мамы дяди Федора. Тематические елки – отличная идея и тренд, заданный еще в пандемию.

Елка Ивлеевой из Простоквашино Фото: Соцсети

Елка желаний

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней у домашней елки желаний. У девочки в руках письмо Деду Морозу. А под елкой уже готовы коробочки – пока они пустые, но 31 декабря Дед Мороз оставит в них подарки. Декораторы предлагают такой вариант семьям с детьми. Искусственная елка украшена в двух цветах – излюбленный прием декораторов: монохром. Белые и золотые шары, цветы, искусственный снег.

Лазарев с детьми и письмами Деду Морозу Фото: соцсети

Елка под снегом

Пелагея с дочкой Таисией украшали дом вдвоем. У них елка – заснеженная. Белый искусственный снег должен создавать ощущения лесной красавицы, которую только что привезли из леса, припорошенную снегом.

Дочь Пелагеи Тася тоже наряжала елку Фото: Соцсети

Цветочно-ягодная ель

Анна Семенович на своей елке собрала максимум украшений: здесь много шишек, золотых листьев, ягод, цветов. Так насыщенно украшают ель, следуя подсказкам астрологов – чтобы новый год был прибыльным. Синий и золотой цвета – тоже поспособствуют этой цели.

Семенович нарядила «богатую елку» Фото: соцсети

Королевское дерево

Филипп Киркоров сам елку не наряжал: за него это сделали декораторы. Елка стоит в холле загородного дома – она огромная, и в этом случае важно равномерно распределить шары, выдерживая одинаковые промежутки между шарами. На таких громадных деревьях нужны акценты: здесь они расставлены золотистыми цветами на прищепках.

Киркоров и его гости у елки Фото: соцсети

Елка для беременных

Ольга Орлова украшала сама: просто и со вкусом. Певица учла важное правило: два главных цвета, и не большое двух-трех вспомогательных. Певица скоро родит дочь, поэтому на елке будущей мамы есть и детские игрушки.

Орлова у своей домашней елки Фото: Соцсети

Импортное дерево

Ксения Бородина демонстрирует самую нестандартную елку. Дизайнер постарался! На елке не осталось ни одного свободного места: этот тренд набить дерево максимально - новогодний импортный тренд декора. Чего здесь только нет: мягкие игрушки, шары, открытки. Вместо звезды – икебана из ягод и цветов.

Бородиной украшали дом декораторы Фото: соцсети

Дизайнерская елка

Ольга Бузова в новой квартире поставила елку, которую нарядил для нее дизайнер. Вместе отлично сочетаются и шарообразные, и удлиненные, и геометрические игрушки. На этом дереве мы видим несколько мягких детских игрушек – мило. Иногда детские игрушки вешают, чтобы исполнить заветное желание – родить ребенка. Так можно визуализировать в новый год самые разные желания: кто хочет найти вторую половинку вешают два кольца или парных птиц; кто мечтает купить жилье – домик и т.д.

Дерево как у Кардашьян

Оксана Самойлова и Джиган поставили дерево высотой 4,5 метра. Декораторы собирали и наряжали елку сутки. Украшения Оксана выбирала сама – много белых и золотых шаров и игрушек, есть фигурки символа года – кролика, где-то в ветках сидит сова… Задачу выполнили серьезную – в этом году блогер и предпринимательница перещеголяла Ким Кардашьян по масштабу елки и креативности новогодней фотосессии с детьми.

Оксана Самойлова, Джиган с детьми в шуточной новогодней фотосессии Фото: Соцсети

Родом из СССР

Наталья Подольская и Владимир Пресняков нарядили с детьми самую душевную елку. Так как вешали на нее игрушки и шары с семейной историей – что-то досталось от родителей, что-то сделано своими руками. Есть шары, которые покупали вместе. Отличная идея – хранить игрушки старшего поколения, и покупать интересные шары со смыслом для создания «елочной истории» уже своей семьи.

Душевная елка Подольской и Преснякова — на ней семейные игрушки с историей Фото: Соцсети

Советы экспертов

Ведущая программы «ПроУют» на Первом канале Вера Кинчева:

- Елку ставлю ее на балконе. Покупаю шикарную русскую елку - и пушистую, и пахучую. На балконе она может стоять апреля. Плюсов масса. Не сыпется; коты игрушки не сбивают, дождик не едят. Кажется, что за окном кусочек леса.

- Нет правил. Есть только ваша фантазия: елочные шары можно вешать в доме и на светильники, и на ручки комода. Не обязательно на елку.

- Овощи и фрукты классный элемент декора. Можно точечно разложить мандарины на разных поверхностях: цветовые акценты создадут волшебную атмосферу. Рядом добавить тонких гирлянд (на батарейках). В большие вазы поставить лапник, чтобы был аромат елки в квартире.

Астролог, нумеролог Ольга Фисенко:

- Елка считается сильным проводником энергии - через еловую макушку, по этой причине ее ни в коем случае нельзя обрезать.

- Если поставить елку в центре квартиры – это принесет здоровье всей семье на 2023 год. На востоке, юго-востоке - финансовое благополучие. Северное расположение принесет успех на работе и карьерный рост. На юго-западе – добавит гармонии в семейные отношения. На западе – новые знакомства и выгодные связи.

- Символ 2023 года Кролик – он символизирует семейственность и домашний уют. В украшении дома, праздничного стола используйте натуральные материалы (к примеру, скатерть из льна), растения (цветы, живые ветки елки). Актуальные цвета - синий, голубой, белый, серый, золотой.

- Главное число 2023 года: 2 + 0 + 2 + 3 = 7.