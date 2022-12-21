Зеленский спешит на помощь Байдену. Зачем президент Украины едет в Америку и что у нее снова попросит

Зеленский вернется в Киев в лучах дополнительной славы, в ореоле "добытчика и кормильца" страны Фото: REUTERS

В ночь с 20-го на 21-е декабря президент Украины Владимир Зеленский тайно покинул сначала Киев, а потом и Украину. Нет, он наверняка не переодевался в женское платье (до этого еще далеко и долго), мы не знаем даже, сменил ли он свою прославившуюся на весь мир бэушную футболку или постирал ли ее хотя бы после поездки в Бахмут (если таковая была в реальности, а не стала итогом работы с новыми компьютерными технологиями). Владимир ночью срочно по делам вылетел в Вашингтон, где его уже ждали руководство Демократической партии, старичок Джозеф Байден и старушка Нэнси Пелоси, уходящая со своего поста спикера Конгресса, которая специально напомнила конгрессменам о необходимости очного присутствия на заседании в среду. Потому что именно в Конгрессе США Владимир Зеленский должен произнести свою самую трогательную речь о необходимости увеличения военной и финансовой "помощи" США и дать прочувствовать, сглатывая слезы в горле, высочайшую степень благодарности украинцев за наемников, кредиты и вооружения, поставленные Украине без очереди. А еще больше за те, что будут поставлены в будущем.

Ах да, еще передать тот самый флаг Украины, который ему так вовремя в Бахмуте (Артемовске) подсунул ВСУшнк с требованием передать американским "побратимам" в Конгрессе. Как будто знал! Передай, грит, пан президент, в Конгресс побратимам. И Зеленский, и суток не прошло, кинулся исполнять волю украинского военного. Потому что, сами понимаете, это святое, а вовсе никакой не сценарий, никакой не "рояль в кустах". И никакой заготовки, как вы понимаете. Все от души и по зову чистого сердца. Просто совпало.

Кстати, интересно, а не заготовлен ли какой рояль в кустах в Конгрессе или возле него. Нет, нет, ни на что не намекаю. Тем более, Зеленский летит в США без соисполнителя того номера с нетрадиционной игрой на фортепиано. Они же дуэтом выступали, а на соло у Зеленского вряд ли хватит этого, как его, а - возможностей. К тому же, там в кустах в свое время шарился Саакашвили на инаугурации Обамы. А сейчас там не то что рояля в кустах, но и Саакашвили не найти. Лежит, лечится в Тбилиси в помещении закрытого типа.

Ну, а если по делу и всерьез – зачем Зеленский летит в Вашингтон? Явно не отрабатывает маршрут будущего бегства. Для этого есть гораздо более простые и надежные маршруты – в Лондон или Израиль, где и недвижимость, и родственники, и счета. Позвали, вот и летит. Ему этот визит вряд ли что даст, кроме возможности посмотреть на сияющую всеми огнями перед Рождеством столицу США. Обо всем уже договорено, все бумаги подписаны, а времени ему на пребывание в Вашингтоне явно дадут ровно столько, что он даже ни на шопинг не сможет сходить, ни на шоу, где повторяют его любимый номер с нетрадиционным музицированием.

Вернее, даже не позвали, а приказали. Белому дому потребовалось срочно продемонстрировать конгрессменам "нашего сукина сына", как выражался про таких персонажей один из президентов США. Байден внес в Конгресс проект бюджета, где на военные нужды, связанные с Украиной, предлагается выделить более 40 миллиардов долларов. И теперь Зеленский своим личным присутствием и выступлением перед конгрессменами должен доказать, что деньги выделяют под реальный проект. Вот он, господа конгрессмены, перед вами - живой, здоровый, небритый. Можете пощупать бицепсы, заглянуть в рот, смотрите, какой зубастый. До последнего зуба наш "сукин сын". Как рабами торговали в южных штатах. Но это другое – понимать надо. Сами понимаете – одно дело, когда говорят, что надо дать денег и оружия кому-то там, а другое, если этот кто-то там сам стоит перед вами, он реален, плачется и клятвенно заверяет, что все долги потом вернет. Когда-то там, кто-то там и кому-то там.

Байдену и его команде от такого присутствия и выступления "президента воюющей страны, которая не прогнулась", перед конгрессменами "плюсик" в личное дело и увеличение шансов, что их предложения пройдут через Конгресс, как нож сквозь масло. Личное присутствие Зеленского в Конгрессе и его выступление там должны поддержать проводимую нынешней администрацией США политику и утвердить сомневающихся (в США) в ее правильности. Зеленский – это сейчас такая "Скорая помощь" для Байдена и его администрации, которым сейчас уже достаточно плохо из-за серии конфликтов и скандалов в самих США. А в награду мальчишу-плохишу и "сукину сыну" сейчас американцы передадут батарею ЗРК "Пэтриот" в новом пакете военной помощи США Украине стоимостью 1,8 млрд. долларов. И кучу прочих новых "ништяков", которые должны более эффективно убивать, чем прежние.

И сейчас даже не важно, узнает ли Байден Зеленского (Белый дом подтвердил их личную встречу, которая должна пройти перед поездкой в Конгресс), поймет ли, кого к нему привели. Это все уже расписано, это чистой воды пиар- и политтехнологии. Как и поездка накануне в Бахмут (Артемовск), куда Зеленского отправили весьма грамотно, чтобы отсечь его от обвинений, что в трудное время бросил страну и полетел за океан. Мол, первый раз с начала масштабных боевых действий Зеленский покинул страну, и то по делу исключительной важности. А сам Зеленский вернется в Киев в лучах дополнительной славы, в ореоле "добытчика и кормильца" страны. Чтобы все забыли, кто эту страну угробил. Но это уже так, дополнительные плюсики на фоне жирнющего, уничтожившего страну минуса.