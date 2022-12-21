Виртуальный оливье для настоящего праздника: Как устроить семейный новый год для детей-сирот

Салат оливье в этой доброй акции символизирует домашнее тепло и домашнее торжество

Новый год принято считать семейным праздником, который встречают в кругу родных и близких. Не у всех такая возможность есть, но подарить ее нуждающимся в семейном тепле каждый год помогают благотворители. В преддверии самого сказочного праздника в году благотворительная организация «Детские деревни SOS» проводит новогоднюю акцию «Оливье добра», где каждый желающий может приготовить виртуальный салат оливье и поддержать детей-сирот, чтобы каждый ребёнок мог встречать Новый год среди родных. А салат оливье в этой доброй акции символизирует домашнее тепло и домашнее торжество.

Как отмечает психолог программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи благотворительной организации «Детские деревни SOS» в Санкт-Петербурге Даниил Партнов, для всех детей, а особенно для сирот, очень важны традиции и ритуалы: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей дома. Именно ощущение причастности к семье помогает наладить взаимоотношения внутри семьи. Помимо этого, некоторые семейные традиции могут являться способом дополнительного взаимодействия друг с другом.

- Бывает так, что явных традиций внутри семьи нет, да и коммуникация между членами семьи может быть нарушена. Тогда можно попробовать создать новые традиции! Я бы рекомендовал соблюсти некоторые условия:

Традиция – это то, что нравится всем. Иначе член семьи, которому не по душе традиция, будет всячески ее избегать.

Традиция объединяет всех членов семьи. Зачастую бывает так, я спрашиваю маму про традиции в семье, а она отвечает: «Мы с детьми наряжаем елку, готовим сладости, украшаем комнату…». А где в это время папа? Или бабушка с дедушкой? Задействуйте в семейной традиции всех членов вашей семьи. Традиция — это то дело, которым занимаются все члены семьи, ведь она нужна для объединения!

Регулярность. Единоразовые акции совместного времяпровождения не являются традицией. Важно регулярно повторять и не забывать традицию.

Да, на первый взгляд это может выглядеть совершенно невыполнимым. Но всегда можно найти то, что по душе каждому. Помимо этого, можно обсудить тему традиций с каждым членом семьи и выделить общие моменты, с которыми все согласятся, и на основе этого создать новую традицию.

Как отмечает психолог, семейной традицией могут стать общий прием пищи, объятия при встрече, семейный совет, совместный активный отдых, общие фотосессии и многое другое. Главное - чтобы это было приятно и понятно всем членам семьи.

Традиция – это то, что нравится всем

«Детские деревни SOS» – российская благотворительная организация. С 1994 года занимается комплексным решением проблемы сиротства в нашей стране. Одно из основных направлений деятельности - альтернативная семейная опека: в Детских деревнях SOS живут приёмные семьи, в каждой семье приёмные мамы и папы воспитывают по 5-7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения кровных родителей. Семьям помогают специалисты организации: в воспитании и развитии индивидуальных способностей детей, психологической и педагогической поддержке взрослых. Здесь дети обретают родителей, братьев и сестер, заботу и любовь. И таких Деревень в России шесть.

Программы «Детских деревень SOS» (альтернативная семейная опека, профилактика социального сиротства и укрепление семьи, работа с молодежью, адвокация и др.) работают в девяти регионах России: в Московской, Орловской, Мурманской, Псковской и Вологодской областях, в Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, а также в г. Свободный Амурской области в содружестве с местными сообществами.

Вся помощь специалистов приемным семьям и семьям в кризисе оказывается бесплатно. И это возможно благодаря поддержке неравнодушных людей к проблеме социального сиротства.

Примите участие в акции «Оливье добра», чтобы каждый ребенок встречал свой Новый год в кругу любящих близких!