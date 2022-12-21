ВКонтакте представляет видеосообщения в VK Мессенджере

Видеосообщения дополнят широкие возможности ВКонтакте для коммуникации и самовыражения

Видеосообщения помогут разнообразить общение и моментально выразить свои эмоции — благодаря уникальной возможности выбора форм. Пользователям доступна целая коллекция трафаретов: например, кружок, сердце, новогодняя ёлка, снежинка и ещё один секретный вариант.

Продвинутые настройки видеосообщений позволяют выбрать удобный режим ещё до начала съёмки — включить фронтальную или основную камеру смартфона, вспышку, подобрать нужную форму. Чтобы не удерживать палец для записи продолжительного видеосообщения, можно активировать режим «Съёмка без помощи рук» и оставить камеру включённой. Кроме того, во время записи можно переключаться с фронтальной камеры на основную и наоборот — к примеру, чтобы показать происходящее вокруг и свою реакцию.

Оживлённой беседе ничего не помешает: благодаря ускорению и оптимизации загрузки видео в чатах, видеосообщения отправляются почти мгновенно. Возможность записывать и отправлять видеосообщения различных форм доступна в мобильных приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер, смотреть послания можно и в десктопной версии соцсети.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Видеосообщения дополнят широкие возможности ВКонтакте для коммуникации и самовыражения, помогая разнообразить общение в личной переписке и групповых чатах, делиться живыми эмоциями с друзьями и поклонниками в реальном времени, сохранять яркие моменты в истории переписки. Благодаря специальным трафаретам пользователи могут выбирать различные формы для видеосообщений, подчёркивая своё настроение и добавляя праздничную атмосферу, романтику или юмор».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава VK Мессенджера:

«Наши пользователи оставляли много пожеланий, чтобы в чатах появились видеосообщения. И нам хотелось не просто реализовать такую возможность, но и сделать её увлекательной, функциональной и интересной. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы видеосообщения отправлялись быстро, а у собеседников всегда был богатый выбор, какую именно форму приобретут послания».

Запуск видеосообщений стал продолжением масштабного обновления VK Мессенджера: ранее в приложении появилась бета-версия сообществ — с возможностью смотреть записи от пабликов в формате чата, функция группировки чатов по папкам — для удобного разделения личных, учебных и рабочих переписок, а также был представлен VK Мессенджер для iPad.