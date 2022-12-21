Николай Басков начал экономить на одежде: «Ищу скидки, хожу по распродажам»

Николай Басков назвал себя королем распродаж Фото: Михаил ФРОЛОВ

О чрезмерной даже для эстрадной звезды любви Филиппа Киркорова к шмоткам ходят легенды, даром что одевается артист по принципу «все красивое сразу». Певца регулярно провозглашают главным модником поп-сцены, с чем он охотно соглашается.

Вызов ему бросил Николай Басков, в новом музыкальном видео называющий себя королем распродаж. Мол, вот почему он задает тренды и так часто меняет бренды. «В гардеробе можно заблудиться», - бахвалится Николай от имени лирического героя, уверяя заодно, что все покупает со значительными скидками.

Ролик в китчевом, нарочито непрофессиональном стиле снят для очередного эпизода сериала «Евгенич» телеканала «Пятница!», который покажут 21 декабря. Напомним, главный герой сериала — мечтающий вернуть былую славу музыкальный продюсер и автор песен Евгенич в исполнении Сергея Жукова из «Руки вверх!». К его персонажу постоянно приходят реальные звезды эстрады в надежде заполучить хит от Евгенича.

В новом сезоне Евгенич воспрял духом готовит провести национальный песенный конкурс «Нашевидение». Но в результате козней извечного конкурента Касетова (Иван Охлобыстин) он оказывается в тюрьме. Правда, ненадолго. Кроме Николая Баскова, в роли самих себя в сериале появляются Шура, Баста, Яна Рудковская и Гном Гномыч, Кай Метов, Роза Сябитова, Гарик Сукачев, Николай Басков, IOWA, Александр Овечкин, Стас Костюшкин, Ваня Дмитриенко и другие.