Стало известно, какую фразу из советского кинематографа россияне считают правилом своей жизни

Оставь меня старушка, я в печали! Фото: кадр из фильма

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ГРЫЗНИ

«Кот - животное древнее и неприкосновенное!» - предупреждал булгаковский Бегемот сотрудников спецслужб, которые беспардонно прервали процесс починки примуса. А еще кот (это мы уже от себя) - существо миролюбивое. Может, не ко всякому коту это относится, но к мультяшному Леопольду - точно. И вот с этим персонажем - древним, мудрым и дружелюбным - ассоциирует себя почти 40% россиян (см. «Скажи, товарищ!»). Чтобы это выяснить, мы спросили наших читателей в соцсетях: «Какая цитата из советского фильма стала правилом вашей жизни?» Победила, как вы понимаете, знаменитая фраза «Ребята, давайте жить дружно».

- Это говорит о том, что народ у нас неконфликтный, - растолковал KP.RU эксперт по карьерному росту Гарри Мурадян. - Например, в России, в отличие от других стран, не приняты споры на работе. За границей, если работнику что-то не нравится, он тут же идет в суд, а у нас это крайняя мера.

А может, читатели адресуют девиз Леопольда всему Западу: мол, учитывайте интересы России, давайте жить дружно! А если не хотите - «грызуны» будут наказаны.

СКРОМНОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ

Но не Леопольдом единым: каждый пятый из опрошенных своим жизненным кредо считает фразу «Наши люди в булочную на такси не ездят!» из «Бриллиантовой руки».

- Да, наши люди не привыкли кичиться и выставлять свои возможности напоказ. Это хорошо, - продолжает Мурадян. - Но есть и оборотная сторона: многие предпочитают не высовываться: не просят повышения зарплаты, не берут на себя ответственность - а это уже не очень здорово.

Третьей идет фраза мультяшного Домовенка Кузи: «Я не жадный, я домовитый!»

Мы в «Комсомолке» решили, что так ответили те, кто стремятся обеспечить своим близким надежный достаток - хозяйственные мужички такие. Но эксперт разнес нас в пух и прах.

- На самом деле такая «домовитость» - это философия несуна из советских времен, - припечатал Мурадян. - Такие люди больше склонны брать, чем отдавать. С другой стороны, то, что этот показатель не очень высок, говорит о том, что в России интересы общественного и личного сбалансированы. У нас в меньшей степени, чем в Китае, развита готовность жертвовать своим благополучием ради благополучия страны. Но она выше, чем в США, где уровень эгоцентризма зашкаливает. Это два полюса, а мы посередине.

И замыкает голосование фраза из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»: «А чё это вы тут делаете, а?» Такой вопрос, появляясь в самый неподходящий момент, задавал ребятам чудаковатый пионер с сачком.

- Этот персонаж, как говорится, слегка «не догоняет», то есть не слишком быстро соображает, - говорит Мурадян. - Да, пионеру из «Добро пожаловать» все интересно, он во всем хочет принимать участие. Но он всегда в роли опоздавшего. У ребят уже дела идут полным ходом, планы построены, появились свои секреты, а тут он: все пропустил и влезает со своим сачком, куда его не звали. Конечно, ребята на него шикают и отмахиваются.

С другой стороны, разве плохо активно интересоваться происходящим и пытаться принять в нем участие? Пионер этот, если разобраться, не так-то прост. И всех подколол, в конце фильма обратившись с экрана к зрителям: «А что это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось!» Заметка, кстати, тоже.

ОПРОС

Какая цитата из советского фильма стала правилом вашей жизни?

«Ребята, давайте жить дружно» (Кот Леопольд)

Вы стараетесь избегать конфликтов.

39%

«Наши люди в булочную на такси не ездят!» (Бриллиантовая рука).

Вы стараетесь не высовываться, не привлекать внимание, жить по принятым правилам. Так спокойнее!

21%

«Я не жадный, я домовитый!» (Домовенок Кузя).

Вы видите свою задачу в том, чтобы обеспечить своим близким надежный тыл и достаток.

12%

«Пустяки, дело житейское!» (Карлсон)

Не обращаете внимания на проблемы - ни на свои, ни на чужие.

11%

«Оставь меня старушка, я в печали!» (Царь из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»).

Вы больше сосредоточены на своей жизни, а вникать в чужие дела не видите смысла.

7%

«Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы» («Свадьба в Малиновке»).

Не в труде счастье, главное - весело провести время!

6%

«А чё это вы тут делаете, а?» (пионер из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»).

Вам все интересно, все любопытно, везде хочется принято участие

4%

Опрос проведен среди подписчиков «КП» в соцсетях. Участие приняли 14 тысяч человек.