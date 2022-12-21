Минобороны РФ заняло господствующие высоты на Донецком направлении

В ходе боев уничтожено нефтехранилище в Харьковской области, а также несколько полевых складов, откуда шло снабжение ВСУ иностранной техникой и боеприпасами

На прошедшем брифинге Минобороны России официальный представитель ведомства Игорь Конашенков перечислил потели ВСУ в основных районах соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, на Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками при занятии господствующих высот ликвидированы 80 боевиков ВСУ, на Красно-Лиманском - более 30 (еще 6 сдались), на Южно-Донецком - 50.

В ходе боев нашими воинами уничтожено нефтехранилище в Харьковской области, несколько полевых складов с иностранным вооружением и техникой откуда шло снабжение ВСУ, десятки танков, бронетранспортеров и пикапов.

За сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России также поражены: два украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», самолет Су-25 и вертолет Ми-8 ВВС ВСУ, украинская самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция целеуказания П-18, три артиллерийских системы М-777 производства США, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, машина реактивной системы залпового огня «Град», 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

348 - самолетов.

187 - вертолетов.

2691 - беспилотный летательный аппарат.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7179 - танков и других боевых бронированных машин.

932 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3696 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7693 - единицы специальной военной автомобильной техники.