Песков рассказал, отдаст ли Путин своих внуков в «Движение первых»

Дмитрий Песков - пресс-секретарь Президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… - Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как председатель Наблюдательного совета «Движения первых» - так назвали новую детскую организацию - Владимир Путин, отнесся, вообще, к этому названию? Мы, конечно, все проникновенное обращение Владимира Владимировича к учредительному съезду слушали… А будут ли еще какие-то дальнейшие шаги президента по укреплению этого детского движения? И - отдаст ли он в организацию новых пионеров своих внуков? Ну, когда они подрастут…

- Свое отношение к этой организации Владимир Путин в своем обращении изложил, как вы правильно заметили, - сказал Дмитрий Песков. - Это - («Движение первых». - А.Г.) очень важное явление.

Безусловно, движению еще предстоит формироваться, ему предстоит нарабатывать авторитет среди детей и молодежи.

Это очень сложная задача, поэтому предстоит большая работа.

- А отдаст ли Владимир Владимирович в «Движение первых» своих подросших внучат? - уточнил я.

- Это относится к сфере личной жизни президента, - сказал пресс-секретарь, - давайте не будем туда лазить.

- Давайте…